聽新聞
0:00 / 0:00
未注意車前狀態…國1彰化路段9車連環撞 8人肢體擦挫傷送醫
國道1號北向196.2公里彰化市路段，今天上午11時31分許，發生3波車禍，共有9車追撞，造成8人肢體擦挫傷，肇事原因由國道警察第三大隊調查中。
警方調查，第一起事故是由27歲賴男駕駛自小客車行駛在內側車道，因未注意車前狀態，致撞擊前方陳男、劉男、鄭男及許男駕駛的自小客車而肇事，造成駕駛人及車內乘客共8人肢體擦挫傷，皆意識清醒，送醫院救治。
第二起事故是在第一起事故後方，由陳男駕駛的自小客車，因煞車不及碰撞王男駕駛的自小客車肇事；第三起事故 則是林男駕駛自小客車在11時45分行經該路段，因煞車不及碰撞郭男駕駛的自小客車而肇事。後二、三起事故，均無人受傷。
警方說，相關駕駛人的酒測值均為0，車禍發生時，由於適逢假日，造成北向車道大塞車，到12時20分恢復全線通車。
國道警察第三大隊呼籲用路人開車務必遵守行車安全規定，與前車保持適當安全距離，並隨時注意車前狀態，切勿分心或疲勞駕駛，以確保他人與自身用路安全。
