快訊

宏都拉斯總統當選人選前承諾「將與台灣復交」？外交部回應了

冷氣團發威！5縣市低溫特報 新北市「非常寒冷」恐現10度以下低溫

廠商不想做了！重建雪山三六九山莊卡關 國家公園署：明年底完工有難度

聽新聞
0:00 / 0:00

未注意車前狀態…國1彰化路段9車連環撞 8人肢體擦挫傷送醫

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

國道1號北向196.2公里彰化市路段，今天上午11時31分許，發生3波車禍，共有9車追撞，造成8人肢體擦挫傷，肇事原因由國道警察第三大隊調查中。

警方調查，第一起事故是由27歲賴男駕駛自小客車行駛在內側車道，因未注意車前狀態，致撞擊前方陳男、劉男、鄭男及許男駕駛的自小客車而肇事，造成駕駛人及車內乘客共8人肢體擦挫傷，皆意識清醒，送醫院救治。

第二起事故是在第一起事故後方，由陳男駕駛的自小客車，因煞車不及碰撞王男駕駛的自小客車肇事；第三起事故 則是林男駕駛自小客車在11時45分行經該路段，因煞車不及碰撞郭男駕駛的自小客車而肇事。後二、三起事故，均無人受傷。

警方說，相關駕駛人的酒測值均為0，車禍發生時，由於適逢假日，造成北向車道大塞車，到12時20分恢復全線通車。

國道警察第三大隊呼籲用路人開車務必遵守行車安全規定，與前車保持適當安全距離，並隨時注意車前狀態，切勿分心或疲勞駕駛，以確保他人與自身用路安全。

國道1號北向196.2公里彰化市路段，今天上午11時31分許，發生3波車禍，共有9車追撞，造成8人肢體擦挫傷，肇事原因由國道警察第三大隊調查中。圖／警方提供
國道1號北向196.2公里彰化市路段，今天上午11時31分許，發生3波車禍，共有9車追撞，造成8人肢體擦挫傷，肇事原因由國道警察第三大隊調查中。圖／警方提供

國道 車道

延伸閱讀

菜金菜土青蔥大跌價 彰化蔥農開放自採每台斤10元

彰化「40元餛飩麵」超便宜！吃得到6顆餛飩、暖胃熱湯 「麻醬麵」點大碗、整張菜單最高價才50元

彰化通天宮廟埕被塗鴉噴不雅字 網友：不怕神明降罪？

影／綠營彰化縣長人選拍板 陳素月耶誕夜忙不停　藍營角逐者這麼說

相關新聞

未注意車前狀態…國1彰化路段9車連環撞 8人肢體擦挫傷送醫

國道1號北向196.2公里彰化市路段，今天上午11時31分許，發生3波車禍，共有9車追撞，造成8人肢體擦挫傷，肇事原因由...

影／賓士休旅車女駕駛疑恍神 撞倒路邊變電箱當場側翻送醫

新北市何姓女子今天下午駕駛賓士休旅車行經板橋區漢生西路，疑一時恍神加上天雨路滑，先撞倒路邊變電箱隨即當場側翻在車道上，左...

疑似虐兒影片網路瘋傳 中市社會局將偕同警方追查

社群平台今天稍早流傳一段影片，1名男子對1名女子與2名孩童吼叫、推搡甚至摔到地上，網友懷疑是家暴案件。台中市社會局證實，...

男子獨攀巴博庫魯山迷途！天寒地凍手機快沒電急求救今被尋獲帶下山

宜蘭縣大同鄉巴博庫魯山昨晚發生登山迷途事件。來自台北的65歲郭姓男子獨自登山時不慎迷路，並在手機電力即將耗盡前，成功聯繫...

影／平安夜消防員電話指導救回OHCA男 羅東羽球館再傳搶命成功

宜蘭羅東鎮立羽球館昨晚再度傳出打羽球運動男子，突然倒地不起失去心跳呼吸，縣消防局獲報後緊急搶命，除了派救護人員前往，也立...

平安夜民眾親寫小卡鼓勵送暖 北市警獲溫情支持

台北市隨機攻擊事件震驚各界，各界溫情支持力量也隨之湧現。北市中正一警分局昨晚平安夜就收到民眾感謝小卡、力挺警察；日前中山...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。