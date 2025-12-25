未注意車前狀態…國1彰化路段9車連環撞 8人肢體擦挫傷送醫

國道1號北向196.2公里彰化市路段，今天上午11時31分許，發生3波車禍，共有9車追撞，造成8人肢體擦挫傷，肇事原因由國道警察第三大隊調查中。

警方調查，第一起事故是由27歲賴男駕駛自小客車行駛在內側車道，因未注意車前狀態，致撞擊前方陳男、劉男、鄭男及許男駕駛的自小客車而肇事，造成駕駛人及車內乘客共8人肢體擦挫傷，皆意識清醒，送醫院救治。

第二起事故是在第一起事故後方，由陳男駕駛的自小客車，因煞車不及碰撞王男駕駛的自小客車肇事；第三起事故 則是林男駕駛自小客車在11時45分行經該路段，因煞車不及碰撞郭男駕駛的自小客車而肇事。後二、三起事故，均無人受傷。

警方說，相關駕駛人的酒測值均為0，車禍發生時，由於適逢假日，造成北向車道大塞車，到12時20分恢復全線通車。