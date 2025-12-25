快訊

疑似虐兒影片網路瘋傳 中市社會局將偕同警方追查

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導

社群平台今天稍早流傳一段<a href='/search/tagging/2/影片' rel='影片' data-rel='/2/214559' class='tag'><strong>影片</strong></a>，1名男子對1名女子與2名孩童吼叫、推搡甚至摔到地上。虐童示意圖。圖／AI生成
社群平台今天稍早流傳一段影片，1名男子對1名女子與2名孩童吼叫、推搡甚至摔到地上。虐童示意圖。圖／AI生成

社群平台今天稍早流傳一段影片，1名男子對1名女子與2名孩童吼叫、推搡甚至摔到地上，網友懷疑是家暴案件。台中市社會局證實，該影片是2023年男女爭執並摔擲幼童的影像，但缺乏真實姓名與地址等資訊，將會同警方追查，確認兒童目前狀況。

網友今天上午在社群平台threads上傳一段影片，影片開頭1名女子帶著女兒返家，將包包拋向1名男子，該男子憤怒上前，扯下女童的背包扔出，男子女子互罵、推搡，也波及原本在屋內的另一名女童，影片中充滿孩童的哭鬧與大人們的吼叫。

PO文者表示，原本是路過看到一篇文章和影片，該文章疑似是影片中女子所發，稱自己是二婚，很努力照顧男子和前妻生下的孩子，但對男子的行為與動作害怕等語。PO文者指出，該篇文章不久就被刪除，他只來得及轉傳影片，希望孩子平安。

台中市社會局表示，經初步追查，該段影片攝於2023年，根據畫面，男子疑似涉及兒童及少年福利與權益保護法第49條身心虐待，以及第56條兒童及少年未受適當養育或照顧，女子也疏於維護兒少安全，導致孩童陷入危險情境。

社會局說，目前缺乏影片中男女的真實姓名、地址等資訊，無法查詢兒少所在地，也不知道是否曾受理通報。為了確保影片中的孩子安全，社會局會依照現有資訊，與警方和網路單位追查，調查孩子們目前實際受照顧狀況，了解照顧者的親職能力與需求；若確認影片中男女確實違法，也會依法裁處。

影片 社會局

相關新聞

未注意車前狀態…國1彰化路段9車連環撞 8人肢體擦挫傷送醫

國道1號北向196.2公里彰化市路段，今天上午11時31分許，發生3波車禍，共有9車追撞，造成8人肢體擦挫傷，肇事原因由...

影／賓士休旅車女駕駛疑恍神 撞倒路邊變電箱當場側翻送醫

新北市何姓女子今天下午駕駛賓士休旅車行經板橋區漢生西路，疑一時恍神加上天雨路滑，先撞倒路邊變電箱隨即當場側翻在車道上，左...

疑似虐兒影片網路瘋傳 中市社會局將偕同警方追查

社群平台今天稍早流傳一段影片，1名男子對1名女子與2名孩童吼叫、推搡甚至摔到地上，網友懷疑是家暴案件。台中市社會局證實，...

男子獨攀巴博庫魯山迷途！天寒地凍手機快沒電急求救今被尋獲帶下山

宜蘭縣大同鄉巴博庫魯山昨晚發生登山迷途事件。來自台北的65歲郭姓男子獨自登山時不慎迷路，並在手機電力即將耗盡前，成功聯繫...

影／平安夜消防員電話指導救回OHCA男 羅東羽球館再傳搶命成功

宜蘭羅東鎮立羽球館昨晚再度傳出打羽球運動男子，突然倒地不起失去心跳呼吸，縣消防局獲報後緊急搶命，除了派救護人員前往，也立...

平安夜民眾親寫小卡鼓勵送暖 北市警獲溫情支持

台北市隨機攻擊事件震驚各界，各界溫情支持力量也隨之湧現。北市中正一警分局昨晚平安夜就收到民眾感謝小卡、力挺警察；日前中山...

