疑似虐兒影片網路瘋傳 中市社會局將偕同警方追查

社群平台今天稍早流傳一段影片，1名男子對1名女子與2名孩童吼叫、推搡甚至摔到地上，網友懷疑是家暴案件。台中市社會局證實，該影片是2023年男女爭執並摔擲幼童的影像，但缺乏真實姓名與地址等資訊，將會同警方追查，確認兒童目前狀況。

網友今天上午在社群平台threads上傳一段影片，影片開頭1名女子帶著女兒返家，將包包拋向1名男子，該男子憤怒上前，扯下女童的背包扔出，男子女子互罵、推搡，也波及原本在屋內的另一名女童，影片中充滿孩童的哭鬧與大人們的吼叫。

PO文者表示，原本是路過看到一篇文章和影片，該文章疑似是影片中女子所發，稱自己是二婚，很努力照顧男子和前妻生下的孩子，但對男子的行為與動作害怕等語。PO文者指出，該篇文章不久就被刪除，他只來得及轉傳影片，希望孩子平安。

台中市社會局表示，經初步追查，該段影片攝於2023年，根據畫面，男子疑似涉及兒童及少年福利與權益保護法第49條身心虐待，以及第56條兒童及少年未受適當養育或照顧，女子也疏於維護兒少安全，導致孩童陷入危險情境。

社會局說，目前缺乏影片中男女的真實姓名、地址等資訊，無法查詢兒少所在地，也不知道是否曾受理通報。為了確保影片中的孩子安全，社會局會依照現有資訊，與警方和網路單位追查，調查孩子們目前實際受照顧狀況，了解照顧者的親職能力與需求；若確認影片中男女確實違法，也會依法裁處。