影／賓士休旅車女駕駛疑恍神 撞倒路邊變電箱當場側翻送醫

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市何姓女子今天下午駕駛賓士休旅車行經板橋區漢生西路，疑一時恍神加上天雨路滑，先撞倒路邊變電箱隨即當場側翻在車道上，左小腿擦傷送醫。據了解，何女酒測值為零，事故確實發生原因有待警方進一步調查。

新北市警方今天下午2時30分獲報，板橋區漢生西路上發生車禍事故，已嚴重影響交通，轄區海山警分局員警獲報到場，發現1輛賓士休旅車向左側翻在車道外側上，行人紅磚道上的變電箱也遭該車撞毀，橫躺在一旁。

賓士休旅車駕駛何姓女子（47歲）因左小腿擦傷，員警現場研判並無施用毒品跡證，將人送往板橋亞東醫院救治，暫無大礙。據了解，何女酒測值為零，疑似一時恍神加上天雨路滑自撞，也造成漢生西路一度嚴重塞車，員警也擺放三角錐疏導交通，這起事故確實發生原因有待警方進一步調查。

新北市何姓女子今天下午駕駛賓士休旅車行經板橋區漢生西路，疑一時恍神加上天雨路滑，先撞倒路邊變電箱隨即當場側翻在車道上，左小腿擦傷送醫。記者王長鼎／翻攝
