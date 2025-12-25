影／賓士休旅車女駕駛疑恍神 撞倒路邊變電箱當場側翻送醫

新北市何姓女子今天下午駕駛賓士休旅車行經板橋區漢生西路，疑一時恍神加上天雨路滑，先撞倒路邊變電箱隨即當場側翻在車道上，左小腿擦傷送醫。據了解，何女酒測值為零，事故確實發生原因有待警方進一步調查。

新北市警方今天下午2時30分獲報，板橋區漢生西路上發生車禍事故，已嚴重影響交通，轄區海山警分局員警獲報到場，發現1輛賓士休旅車向左側翻在車道外側上，行人紅磚道上的變電箱也遭該車撞毀，橫躺在一旁。