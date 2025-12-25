聽新聞
0:00 / 0:00
男子獨攀巴博庫魯山迷途！天寒地凍手機快沒電急求救今被尋獲帶下山
宜蘭縣大同鄉巴博庫魯山昨晚發生登山迷途事件。來自台北的65歲郭姓男子獨自登山時不慎迷路，並在手機電力即將耗盡前，成功聯繫友人請求協助報案。宜蘭三星警分局接獲通報後，立即整合警消與林業單位展開夜間搜救，今天尋獲意識清楚的郭男，檢查身體狀況良好，順利被帶下山。
警方指出，24日19時10分接獲郭男友人趙先生報案，稱郭男獨攀巴博庫魯山時迷路，雖無外傷，但通訊設備電量不足，情況令人擔憂。警方獲報後，立即通報明池派出所所長余志明及警員楊世逢前往處理，並同步協調消防局及林業及自然保育署宜蘭分署支援搜救行動。
當晚10時，由壯圍消防隊小隊長戴昱星率領警消6人、林業署人員2人，會同明池派出所警力共8人，從明池派出所集結後出發，沿著既有登山路線展開夜間搜索。搜救人員在山區逐段搜尋，克服夜間視線不佳與地形複雜等困難。
經持續搜尋，搜救隊伍於25日凌晨1時15分，在距離登山口約1.6公里處，終於找到郭男。經初步檢視，郭男意識清楚、生命徵象穩定，未有受傷情形，隨即由警消人員陪同引導下山。
今凌晨4時30分，郭男平安抵達登山口，確認身體無礙後自行駕車返回台北休息，搜救人員安全返隊，圓滿完成任務。三星分局呼籲，民眾從事登山活動務必事前規劃路線、結伴同行，並確保通訊設備及電力充足，若不慎迷途，應保持冷靜、留在原地並設法對外聯繫，以利救援人員找到人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言