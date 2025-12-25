男子獨攀巴博庫魯山迷途！天寒地凍手機快沒電急求救今被尋獲帶下山

宜蘭縣大同鄉巴博庫魯山昨晚發生登山迷途事件。來自台北的65歲郭姓男子獨自登山時不慎迷路，並在手機電力即將耗盡前，成功聯繫友人請求協助報案。宜蘭三星警分局接獲通報後，立即整合警消與林業單位展開夜間搜救，今天尋獲意識清楚的郭男，檢查身體狀況良好，順利被帶下山。

警方指出，24日19時10分接獲郭男友人趙先生報案，稱郭男獨攀巴博庫魯山時迷路，雖無外傷，但通訊設備電量不足，情況令人擔憂。警方獲報後，立即通報明池派出所所長余志明及警員楊世逢前往處理，並同步協調消防局及林業及自然保育署宜蘭分署支援搜救行動。

當晚10時，由壯圍消防隊小隊長戴昱星率領警消6人、林業署人員2人，會同明池派出所警力共8人，從明池派出所集結後出發，沿著既有登山路線展開夜間搜索。搜救人員在山區逐段搜尋，克服夜間視線不佳與地形複雜等困難。

經持續搜尋，搜救隊伍於25日凌晨1時15分，在距離登山口約1.6公里處，終於找到郭男。經初步檢視，郭男意識清楚、生命徵象穩定，未有受傷情形，隨即由警消人員陪同引導下山。