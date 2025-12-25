快訊

影／平安夜消防員電話指導救回OHCA男 羅東羽球館再傳搶命成功

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭羅東鎮立羽球館昨晚再度傳出打羽球運動男子，突然倒地不起失去心跳呼吸，縣消防局獲報後緊急搶命，除了派救護人員前往，也立即透過電話指導民眾心肺復甦術與自動體外心臟電擊去顫器急救，在救護車抵達前，男子已恢復生命徵象，隨後交由消防救護人員接手送醫，救回一命。

羅東羽球館日前也發生男子倒地OHCA（到院前心跳呼吸停止），當時休假打球的消防員林君軒與現場一名護理師合力救人，傳為美談；未料，昨天傍晚5時許，羽球場再度傳出一名約60歲許姓男球友突然倒臥球場，無呼吸心跳，而這次負責出勤救護的剛好也是林君軒。

不過，為了搶救許男分秒必爭！縣消防局表示，他們立即啟動電話急救指導（DACPR）機制，球場現場民眾在消防局119救災救護指揮中心派遣員電話指導下，成功實施心肺復甦術（CPR）與自動體外心臟電擊去顫器（AED），最後救回這名男子。

縣消防局說，此次案件由119派遣員張明安接獲報案，專業判斷，迅速辨識患者疑似出現瀕死式呼吸，立即線上指導報案民眾實施CPR，同時開啟電話擴音請一旁小隊長林政緯協助，指導民眾以正確、迅速方式操作場館內AED電擊，隨後持續進行胸外按壓，患者在救護車抵達前已恢復生命徵象。

派遣員林政緯表示，此案從報案人描述「呼吸很奇怪」開始，張明安就警覺可能是瀕死式呼吸，立即指導現場民眾CPR，接著指導民眾如何快速、正確的操作AED，並第一時間評估進行電擊，接著繼續按壓CPR，順利讓男子恢復自主呼吸，隨後由抵達的羅東91救護人員接手送醫治療。

消防局指出，此次成功案例再次證明當民眾具備基本急救知識，並在119派遣員引導下，即可在關鍵黃金時間內啟動生命之鏈，大幅提升患者存活率。

消防局呼籲，急救並非只有專業人員可以做，人人都可能成為關鍵時刻的救命者，為提升民眾學習心肺復甦術（CPR+AED）便利性，該局在宜蘭、員山、三星、礁溪、羅東、五結、冬山、蘇澳及南澳消防分隊設置「CPR+AED 學習站」，歡迎民眾預約前往學習急救技能。

消防小隊長林政緯（左）及張明安（右）以電話指導民眾搶救倒地男子，從鬼門關救回一命。圖／消防局提供
消防小隊長林政緯（左）及張明安（右）以電話指導民眾搶救倒地男子，從鬼門關救回一命。圖／消防局提供
民眾施以緊急搶救後，消防救護員到場接手處理，把倒地搶回一命的男子送醫救治。圖／消防局提供
民眾施以緊急搶救後，消防救護員到場接手處理，把倒地搶回一命的男子送醫救治。圖／消防局提供

