獨攀巴博庫魯山迷途 宜蘭警消合力尋獲登山客

中央社／ 宜蘭縣25日電

來自台北的郭姓登山客，獨攀宜蘭縣大同鄉巴博庫魯山迷路，在手機失去電力前通知友人協助報案。宜蘭警消昨晚獲報後入山搜救，所幸今天凌晨找到郭姓登山客，意識清楚未受傷。

宜蘭縣警察局三星分局表示，昨晚獲報後，立即通報轄區明池派出所，並協調消防及林保署投入，入山夜搜。

搜救人員沿登山路線逐段搜尋，今天凌晨1時15分在距離登山口約1.6公里處，順利與迷路的郭男會合。郭男意識清楚、身體狀況良好、沒有受傷，已平安下山返家。

三星分局呼籲，民眾從事登山活動務必事前規劃路線、結伴同行，並確保通訊設備及電力充足；若不慎迷途，應保持冷靜、留在原地，並設法與外界聯繫，以利救援人員搜救。

