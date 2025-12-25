快訊

曬女兒操作過頭？金正恩父女互動親暱「宛如戀人」 傳引北韓內部反感

北車隨機殺人...張文兄獻花向余家昶、余母致敬 家人反應曝

貓咪叼玩具找鏟屎官陪玩 看到床上已經有其他貓「表情瞬間心碎」

視障男才找兒給財物告知要出遊 晚上就與身障女友燒死床上

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市中山區昨晚發生2死火警，消防隊入屋搶救，發現2人已呈焦屍，經詢問屋主得知死者身分是69歲盧姓男子及57歲莫姓女子，2人為同居關係。警方聯繫死者家屬，盧男兒子稱，昨天下午才跟爸爸見面，拿到一條金項鍊、3萬元現金後，得知2人有出遊計畫後就離開，沒想到晚上就聽聞噩耗，不敢置信。

警、消昨天晚上8時20分獲報，民權東路一段38巷一處6層樓公寓發生火警，消防人員趕抵，發現頂樓全面燃燒，並延燒到5樓，立即佈署水線灌救，火勢在晚間8時49分獲得控制，8時59分完全撲滅，共燃燒面積90平方公尺。

消防人員在6樓房內找到2具焦屍，其餘樓層住戶由於即時逃生，無人受困和送醫，經聯繫屋主得知死者是租客，為行動不便的一對情侶，盧男有視覺障礙，莫女則有肢體障礙（腿部筋膜炎行動不便），疑因來不及逃不幸葬身火窟。

警方事後找上盧男兒子，兒子稱跟爸爸沒有太多聯繫，但昨天下午1點多被叫去「找他」，由於過去找爸爸都會一併聯繫房東幫忙開門，因此昨天2人一同入屋。

兒子稱昨天下午見面後，拿到爸爸給的一條金項鍊和3萬元現金，並被告知「我要跟女朋友要一起出遠門」，閒聊沒幾句就離開；房東則表示，當時盧男稱已拿到租屋補助，現場繳交2個月租金後離去，沒發現太多異狀。

據透露，2人疑因之前當街友認識，已在一起30多年，為低收入戶，而盧男離婚後兒子是被他人收養長大，因此父子關係並不親近。

據了解，警方在屋內目前沒有找到汽油桶等可疑助燃物，但2人都陳屍床上，已報請檢察官相驗釐清死因；盧男和莫女本來就有燒香拜拜習慣，因此屋內留有打火機，至於詳細起火原因尚待後續火調科釐清。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

台北市中山區昨天晚上發生2死火警，2人是情侶，疑因行動不便被燒死。記者翁至成／攝影
台北市中山區昨天晚上發生2死火警，2人是情侶，疑因行動不便被燒死。記者翁至成／攝影
台北市中山區昨天晚上發生2死火警，2人是情侶，疑因行動不便被燒死。記者翁至成／攝影
台北市中山區昨天晚上發生2死火警，2人是情侶，疑因行動不便被燒死。記者翁至成／攝影
台北市中山區昨天晚上發生2死火警，2人是情侶，疑因行動不便被燒死。記者翁至成／攝影
台北市中山區昨天晚上發生2死火警，2人是情侶，疑因行動不便被燒死。記者翁至成／攝影

延伸閱讀

嘉市鬧區昨晚火警波及小吃共7店家災損 火勢蔓延迅速原因曝

羽球／「富士山下她說好」 林俊易向大4歲女友求婚成功

北市平安夜2死火警 情侶1視障、1肢障「活活被燒死」

影／嘉義市中山路傍晚傳火警 消防局澄清與地震無關

相關新聞

視障男才找兒給財物告知要出遊 晚上就與身障女友燒死床上

台北市中山區昨晚發生2死火警，消防隊入屋搶救，發現2人已呈焦屍，經詢問屋主得知死者身分是69歲盧姓男子及57歲莫姓女子，...

酒後情緒失控反鎖廁所 台鐵楠梓站報警強制帶人

台鐵楠梓車站今天中午有人反鎖在廁所內，意圖不明；旅客向台鐵站務人員反映，站務人員敲門仍遲不開門，報警處理。警方到場，由站...

基北快捷公車2088全新電動巴國道拋錨 冒燒焦味乘客抱怨

基隆往返台北快捷公車2088是基隆市民重要通勤公共運輸，每天多達8100人次搭乘，本月初引進33輛全新電動巴士加入營運。...

600公尺一夜全黑！花蓮吉安光華路段地下電纜遭剪斷 復原恐破20萬

花蓮縣吉安鄉光華五街至光華八街路段，長達約600公尺、共18支路燈的地下電纜，遭宵小以專業工具大規模剪斷，導致守護居民夜...

影／台南市消防局前局長疑涉貪 黃偉哲：他已非市府的人

台南市消防局前局長李明峯被控涉貪，記者下午詢問台南市長黃偉哲對此有何看法？市府對此事件有何處置？黃偉哲表示，李明峯「已經...

影／前車違規迴轉突拉桿倒退 八里貨車嚇到撞斷消防栓栽空地

新北市八里區今天上午有1輛多元計程車在商港一路違規迴轉，因路幅寬度不足，轉到一半又在馬路中央倒車，後方疾駛而來的貨車被嚇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。