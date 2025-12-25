視障男才找兒給財物告知要出遊 晚上就與身障女友燒死床上

台北市中山區昨晚發生2死火警，消防隊入屋搶救，發現2人已呈焦屍，經詢問屋主得知死者身分是69歲盧姓男子及57歲莫姓女子，2人為同居關係。警方聯繫死者家屬，盧男兒子稱，昨天下午才跟爸爸見面，拿到一條金項鍊、3萬元現金後，得知2人有出遊計畫後就離開，沒想到晚上就聽聞噩耗，不敢置信。

警、消昨天晚上8時20分獲報，民權東路一段38巷一處6層樓公寓發生火警，消防人員趕抵，發現頂樓全面燃燒，並延燒到5樓，立即佈署水線灌救，火勢在晚間8時49分獲得控制，8時59分完全撲滅，共燃燒面積90平方公尺。

消防人員在6樓房內找到2具焦屍，其餘樓層住戶由於即時逃生，無人受困和送醫，經聯繫屋主得知死者是租客，為行動不便的一對情侶，盧男有視覺障礙，莫女則有肢體障礙（腿部筋膜炎行動不便），疑因來不及逃不幸葬身火窟。

警方事後找上盧男兒子，兒子稱跟爸爸沒有太多聯繫，但昨天下午1點多被叫去「找他」，由於過去找爸爸都會一併聯繫房東幫忙開門，因此昨天2人一同入屋。

兒子稱昨天下午見面後，拿到爸爸給的一條金項鍊和3萬元現金，並被告知「我要跟女朋友要一起出遠門」，閒聊沒幾句就離開；房東則表示，當時盧男稱已拿到租屋補助，現場繳交2個月租金後離去，沒發現太多異狀。

據透露，2人疑因之前當街友認識，已在一起30多年，為低收入戶，而盧男離婚後兒子是被他人收養長大，因此父子關係並不親近。

據了解，警方在屋內目前沒有找到汽油桶等可疑助燃物，但2人都陳屍床上，已報請檢察官相驗釐清死因；盧男和莫女本來就有燒香拜拜習慣，因此屋內留有打火機，至於詳細起火原因尚待後續火調科釐清。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

台北市中山區昨天晚上發生2死火警，2人是情侶，疑因行動不便被燒死。記者翁至成／攝影

