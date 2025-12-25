平安夜民眾親寫小卡鼓勵送暖 北市警獲溫情支持

快訊

中央社／ 台北25日電

台北市隨機攻擊事件震驚各界，各界溫情支持力量也隨之湧現。北市中正一警分局昨晚平安夜就收到民眾感謝小卡、力挺警察；日前中山警分局也接獲許多民眾致電表達鼓勵和支持。

北市預謀隨機攻擊事件震驚各界，但各界溫情支持力量也隨之湧現，許多人親寫小卡感謝警方不辭辛勞，致力維護治安。（台北市警察局中正第一分局提供）
台北市警察局中正第一分局今天透過新聞稿表示，昨晚平安夜警方持續堅守崗位，以及守護街頭的平安，有民眾親自到派出所送上一份特別而溫暖的禮物「手寫感謝小卡」，內容滿載致謝警察的真誠文字。

有卡片內容提到「謝謝在混亂中維護秩序的您，辛苦了！站整天肯定累壞了吧，記得好好休息唷」；也有人寫說「這幾天在路上和捷運站經常能看見你們的身影，讓我們安心了不少，你們是勇敢、令人尊敬的人，願在冷冷的冬天，這些文字能帶給你們一些溫暖和力量」。

以及提到「警察與醫護人員，您們辛苦了，請不要在意網路上的惡意言論，我們永遠支持你們，願世界和平、逝者安息」；「給執勤的警察們，謝謝你們的努力！希望接下來一切平安順利，天氣好像幾天後會變冷，請多照顧好自己！謝謝你們」。

中正一分局表示，這些卡片字裡行間，都是對警察長時間執勤的理解，也是對守護城市安全的深深感謝，簡單卻溫暖的話語，在寒冷的冬夜裡，為警察們帶來了難以言喻的力量。

由於警察工作繁重，有時又夾帶風險，全年無休守護市民安全，中正第一分局說，民眾的一句理解、一份支持，往往就是撐過辛勞的重要力量。這些手寫卡片，不只是感謝，更是彼此之間最溫柔的連結，讓平安夜多了一層深刻的意義。

警方說，未來將持續加強巡邏與治安維護，守護捷運站、車站及各重要場所的安全，也期盼社會大眾能繼續以一句「辛苦了」，為第一線警察帶來溫暖與鼓勵。

除此之外，日前外界質疑警方追捕犯嫌張文卻無配槍爭議，台北市警察局中山分局中山一派出所長李欣鴻出面說明，部分員警是下班後仍奮勇馳援，期間數度哽咽。據悉，當天有許多民眾也致電中山分局，慰問警方辛勞和表達鼓勵、支持之意，讓警方內心湧現暖流。

台北市警察局中正第一分局24日平安夜收到民眾感謝小卡力挺，感念警察人員的辛勞。（台北市警察局中正第一分局提供）
