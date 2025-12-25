快訊

曬女兒操作過頭？金正恩父女互動親暱「宛如戀人」 傳引北韓內部反感

北車隨機殺人...張文兄獻花向余家昶、余母致敬 家人反應曝

聽新聞
0:00 / 0:00

影／前車違規迴轉突拉桿倒退 八里貨車嚇到撞斷消防栓栽空地

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市八里區今天上午有1輛多元計程車在商港一路違規迴轉，因路幅寬度不足，轉到一半又在馬路中央倒車，後方疾駛而來的貨車被嚇到衝向路肩，撞斷消防栓造成自來水大量湧出，半截車身還栽進荒草空地。

25歲黃姓男子上午8時許駕駛自用小貨車沿商港一路綠燈直行，剛過商港七路口之後，前方由59歲陳姓女司機駕駛的多元計程車違規跨越中央雙黃線正在迴轉，卻因迴轉半徑不足，轉到一半突然又倒車。

小貨車被嚇到緊急向右閃避，但因車速過快失控，先撞斷消防栓又越過人行道，一頭栽進荒草空地。警方和消防隊獲報趕抵，幸好無人受傷受困，趕緊關閉消防栓開關。雙方皆未飲酒，相關肇責尚待警方進一步調查釐清，並將告發多元計程車違規迴轉。

新北市八里區上午有1輛小貨車被前方違規迴轉的多元計程車嚇到緊急向右閃避，但因車速過快失控，先撞斷消防栓又越過人行道，一頭栽進荒草空地。記者林昭彰／翻攝
新北市八里區上午有1輛小貨車被前方違規迴轉的多元計程車嚇到緊急向右閃避，但因車速過快失控，先撞斷消防栓又越過人行道，一頭栽進荒草空地。記者林昭彰／翻攝
新北市八里區上午有1輛小貨車被前方違規迴轉的多元計程車嚇到緊急向右閃避，但因車速過快失控，先撞斷消防栓又越過人行道，一頭栽進荒草空地。記者林昭彰／翻攝
新北市八里區上午有1輛小貨車被前方違規迴轉的多元計程車嚇到緊急向右閃避，但因車速過快失控，先撞斷消防栓又越過人行道，一頭栽進荒草空地。記者林昭彰／翻攝
新北市八里區上午有1輛小貨車，被前方違規迴轉的白色多元計程車嚇到緊急向右閃避，但因車速過快失控，先撞斷消防栓又越過人行道，一頭栽進荒草空地。記者林昭彰／翻攝
新北市八里區上午有1輛小貨車，被前方違規迴轉的白色多元計程車嚇到緊急向右閃避，但因車速過快失控，先撞斷消防栓又越過人行道，一頭栽進荒草空地。記者林昭彰／翻攝

計程車 人行道

延伸閱讀

高雄男凌晨駕車疑恍神撞斷電線桿 轎車烏龜翻保險桿和車牌噴飛

影／三重毒駕把行人撞斷腿 長髮女裝竟是菲律賓籍男性

斗南公路清晨大車禍3車相撞 車頭撞斷2人OHCA、2輕重傷

追撞前車「被揪出酒駕」 警記2大過免職

相關新聞

視障男才找兒給財物告知要出遊 晚上就與身障女友燒死床上

台北市中山區昨晚發生2死火警，消防隊入屋搶救，發現2人已呈焦屍，經詢問屋主得知死者身分是69歲盧姓男子及57歲莫姓女子，...

酒後情緒失控反鎖廁所 台鐵楠梓站報警強制帶人

台鐵楠梓車站今天中午有人反鎖在廁所內，意圖不明；旅客向台鐵站務人員反映，站務人員敲門仍遲不開門，報警處理。警方到場，由站...

基北快捷公車2088全新電動巴國道拋錨 冒燒焦味乘客抱怨

基隆往返台北快捷公車2088是基隆市民重要通勤公共運輸，每天多達8100人次搭乘，本月初引進33輛全新電動巴士加入營運。...

600公尺一夜全黑！花蓮吉安光華路段地下電纜遭剪斷 復原恐破20萬

花蓮縣吉安鄉光華五街至光華八街路段，長達約600公尺、共18支路燈的地下電纜，遭宵小以專業工具大規模剪斷，導致守護居民夜...

賠慘了？中壢女駕駛突偏移 擦撞路邊CRF、偉士牌機車

桃園市中壢區新中北路昨(24)日晚間19時28分許發生車禍，一名47歲詹姓女子駕駛藍色自小客車，沿新中北路往中原大學方向直行，…

桃消圳頂分隊慶聖誕 邀民眾參加防災活動抽禮物

隨著叮叮噹的聖誕鈴聲響起，桃園市消防局第四大隊圳頂分隊今年別出心裁，將分隊外牆裝飾得美輪美奐，更親手打造全桃園公務機關唯一一座「大型創意聖誕樹」…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。