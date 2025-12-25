聽新聞
影／前車違規迴轉突拉桿倒退 八里貨車嚇到撞斷消防栓栽空地
新北市八里區今天上午有1輛多元計程車在商港一路違規迴轉，因路幅寬度不足，轉到一半又在馬路中央倒車，後方疾駛而來的貨車被嚇到衝向路肩，撞斷消防栓造成自來水大量湧出，半截車身還栽進荒草空地。
25歲黃姓男子上午8時許駕駛自用小貨車沿商港一路綠燈直行，剛過商港七路口之後，前方由59歲陳姓女司機駕駛的多元計程車違規跨越中央雙黃線正在迴轉，卻因迴轉半徑不足，轉到一半突然又倒車。
小貨車被嚇到緊急向右閃避，但因車速過快失控，先撞斷消防栓又越過人行道，一頭栽進荒草空地。警方和消防隊獲報趕抵，幸好無人受傷受困，趕緊關閉消防栓開關。雙方皆未飲酒，相關肇責尚待警方進一步調查釐清，並將告發多元計程車違規迴轉。
