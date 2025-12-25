快訊

中央總預算卡關 賴總統：立院無法如期審查「不必再談憲政精神」

耶誕節傳槍響！雲林男持槍拒檢逃逸 警連開10槍抓人過程曝光

賠慘了？中壢女駕駛突偏移 擦撞路邊CRF、偉士牌機車

桃園電子報／ 桃園電子報

5454fwee 5 scaled
CRF遭女駕駛擦撞。圖：讀者提供

桃園市中壢區新中北路昨(24)日晚間19時28分許發生車禍，一名47歲詹姓女子駕駛藍色自小客車，沿新中北路往中原大學方向直行，不明原因擦撞停放在機車行門口的CRF及偉士牌機車，車行在Threads發文直呼，「這撞擊力道下去估價應該挺精彩。」

5454fwee 1 scaled
偉士牌遭女駕駛擦撞。圖：讀者提供

中壢警分局說明，詹女駕駛自小客車沿新中北路往中原大學方向直行時，擦撞路旁停放之機車2台，現場無人受傷。經警方到場實施酒測檢查，詹女酒測值為0。有關詳細肇事原因，尚待警方進一步調查釐清。

5454fwee 3 scaled
詹女駕駛自小客車沿新中北路往中原大學方向直行時，擦撞路旁停放之機車2台。圖：讀者提供

中壢分局長林鼎泰呼籲，駕駛人行車時務必注意車前狀況，隨時保持警覺，避免因一時疏忽釀成交通事故，確保自身及其他用路人安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】賠慘了？中壢女駕駛突偏移 擦撞路邊CRF、偉士牌機車

延伸閱讀：

  1. 殺人通緝犯潛逃印尼躲藏10多年 遭押解回台服刑
  2. 北市捷運局3大主軸推行廉能治理 獲透明晶質獎特優殊榮 

延伸閱讀

影／毒男拒檢衝撞警車！中壢警攔截圍捕英勇破窗 手擒車上4毒蟲

中壢警匪追逐！ 駕駛拒檢衝撞警車逃逸 毒品唾液快篩陽性

影／中壢男搶菜刀喊「要殺人」沿途毀車 掀民眾恐慌⋯警壓制逮捕

中壢多車站、購物中心…跨年在青埔 警全面升級維安

相關新聞

影／賓士休旅車女駕駛疑恍神 撞倒路邊變電箱當場側翻送醫

新北市何姓女子今天下午駕駛賓士休旅車行經板橋區漢生西路，疑一時恍神加上天雨路滑，先撞倒路邊變電箱隨即當場側翻在車道上，左...

視障男才找兒給財物告知要出遊 晚上就與身障女友燒死床上

台北市中山區昨晚發生2死火警，消防隊入屋搶救，發現2人已呈焦屍，經詢問屋主得知死者身分是69歲盧姓男子及57歲莫姓女子，...

酒後情緒失控反鎖廁所 台鐵楠梓站報警強制帶人

台鐵楠梓車站今天中午有人反鎖在廁所內，意圖不明；旅客向台鐵站務人員反映，站務人員敲門仍遲不開門，報警處理。警方到場，由站...

疑似虐兒影片網路瘋傳 中市社會局將偕同警方追查

社群平台今天稍早流傳一段影片，1名男子對1名女子與2名孩童吼叫、推搡甚至摔到地上，網友懷疑是家暴案件。台中市社會局證實，...

男子獨攀巴博庫魯山迷途！天寒地凍手機快沒電急求救今被尋獲帶下山

宜蘭縣大同鄉巴博庫魯山昨晚發生登山迷途事件。來自台北的65歲郭姓男子獨自登山時不慎迷路，並在手機電力即將耗盡前，成功聯繫...

影／平安夜消防員電話指導救回OHCA男 羅東羽球館再傳搶命成功

宜蘭羅東鎮立羽球館昨晚再度傳出打羽球運動男子，突然倒地不起失去心跳呼吸，縣消防局獲報後緊急搶命，除了派救護人員前往，也立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。