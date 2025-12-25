賠慘了？中壢女駕駛突偏移 擦撞路邊CRF、偉士牌機車
桃園市中壢區新中北路昨(24)日晚間19時28分許發生車禍，一名47歲詹姓女子駕駛藍色自小客車，沿新中北路往中原大學方向直行，不明原因擦撞停放在機車行門口的CRF及偉士牌機車，車行在Threads發文直呼，「這撞擊力道下去估價應該挺精彩。」
中壢警分局說明，詹女駕駛自小客車沿新中北路往中原大學方向直行時，擦撞路旁停放之機車2台，現場無人受傷。經警方到場實施酒測檢查，詹女酒測值為0。有關詳細肇事原因，尚待警方進一步調查釐清。
中壢分局長林鼎泰呼籲，駕駛人行車時務必注意車前狀況，隨時保持警覺，避免因一時疏忽釀成交通事故，確保自身及其他用路人安全。
本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】賠慘了？中壢女駕駛突偏移 擦撞路邊CRF、偉士牌機車
