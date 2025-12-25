快訊

中央總預算卡關 賴總統：立院無法如期審查「不必再談憲政精神」

耶誕節傳槍響！雲林男持槍拒檢逃逸 警連開10槍抓人過程曝光

桃消圳頂分隊慶聖誕 邀民眾參加防災活動抽禮物

桃園電子報／ 桃園電子報

S 21717074 0
桃園市消防局第四大隊圳頂分隊今年別出心裁，將分隊外牆裝飾得美輪美奐。圖：圳頂分隊提供

隨著叮叮噹的聖誕鈴聲響起，桃園市消防局第四大隊圳頂分隊今年別出心裁，將分隊外牆裝飾得美輪美奐，更親手打造全桃園公務機關唯一一座「大型創意聖誕樹」充滿聖誕氛圍感。這座聖誕樹不僅成為在地民眾熱門的打卡景點，圳頂分隊也結合桃園消防局推出的「聖誕交換禮物」宣導活動，讓民眾在歡慶佳節的同時，也能帶回一身受用的防火防災知識。

S 21717077 0
圳頂分隊期盼讓民眾在歡慶佳節的同時，也能帶回一身受用的防火防災知識。圖：圳頂分隊提供

佇立於圳頂分隊前的聖誕樹，高度達10米以上，由隊員們利用勤餘時間構思，以所學的繩索相關技巧將繩子與色彩繽紛的燈飾交織而成作為聖誕樹的主體，並在最上端掛上一盞閃亮的星星燈凸顯其靈魂所在。每當天色一暗，燦爛的燈光亮起，呈現出獨特的「消防版聖誕節」，吸引無數路過行人停下腳步駐足拍照。

圳頂分隊提到，除了視覺上的饗宴，消防局也將聖誕節最受歡迎的「交換禮物」習俗融入宣導工作；於12月24日至26日聖誕節期間，在各地區分隊舉辦快閃宣導活動，民眾只要來到分隊，正確回答關於防火、用電安全及一氧化碳中毒等小知識，即可參加抽禮物活動。

第四大隊長陳莉婷表示，聖誕節連結著感恩、溫馨、愛與和平的普世價值，深受大朋友小朋友喜愛與重視；圳頂分隊此次的聖誕樹燈牆成功吸引許多民眾圍觀拍照，也利用這樣的人潮宣導防災安全教育，消防工作不只是搶救災害，更在於災前的防範與全民防災意識的落實。在所有的祝福中，「平安」才是消防局最想送給大家的聖誕禮物。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃消圳頂分隊慶聖誕 邀民眾參加防災活動抽禮物

延伸閱讀：

  1. 柯文哲交保在即 凌濤籲釋放黨工並徹查弊案
  2. 桃園天文嘉年華即起至8/3總圖登場 實踐閱讀與科學素養共融

延伸閱讀

桃園煉油廠釀春日路、經國路飄異味 凌濤要求環保局督促2事

福麥5.9億RDX標案風波未歇 凌濤提3點再度槓上顧立雄

鞋商得標2億軍火採購案延燒 凌濤告發國防部疑涉貪汙舞弊

凌濤批福麥2.0軍火商奇蹟 大石公司聲明：委託律師提刑民事訴訟

相關新聞

影／賓士休旅車女駕駛疑恍神 撞倒路邊變電箱當場側翻送醫

新北市何姓女子今天下午駕駛賓士休旅車行經板橋區漢生西路，疑一時恍神加上天雨路滑，先撞倒路邊變電箱隨即當場側翻在車道上，左...

視障男才找兒給財物告知要出遊 晚上就與身障女友燒死床上

台北市中山區昨晚發生2死火警，消防隊入屋搶救，發現2人已呈焦屍，經詢問屋主得知死者身分是69歲盧姓男子及57歲莫姓女子，...

酒後情緒失控反鎖廁所 台鐵楠梓站報警強制帶人

台鐵楠梓車站今天中午有人反鎖在廁所內，意圖不明；旅客向台鐵站務人員反映，站務人員敲門仍遲不開門，報警處理。警方到場，由站...

疑似虐兒影片網路瘋傳 中市社會局將偕同警方追查

社群平台今天稍早流傳一段影片，1名男子對1名女子與2名孩童吼叫、推搡甚至摔到地上，網友懷疑是家暴案件。台中市社會局證實，...

男子獨攀巴博庫魯山迷途！天寒地凍手機快沒電急求救今被尋獲帶下山

宜蘭縣大同鄉巴博庫魯山昨晚發生登山迷途事件。來自台北的65歲郭姓男子獨自登山時不慎迷路，並在手機電力即將耗盡前，成功聯繫...

影／平安夜消防員電話指導救回OHCA男 羅東羽球館再傳搶命成功

宜蘭羅東鎮立羽球館昨晚再度傳出打羽球運動男子，突然倒地不起失去心跳呼吸，縣消防局獲報後緊急搶命，除了派救護人員前往，也立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。