聽新聞
0:00 / 0:00
開箱電詐園區 林秉宥：對抗邪惡需要友軍
詐騙手法日益翻新，不少國人也因此受害。新北市議員林秉宥連2日在FB粉專發文，指出「開箱電詐園區」，引發討論。林秉宥表示，如果痛恨詐騙，就該知道始作俑者是誰，這也是自己這趟冒險想要確認的事實。
談及去電詐園區的動機，林秉宥說，台灣深受詐騙之苦，但對詐騙產業理解甚少，根本沒辦法對於電詐的來源做打擊，看到新聞提到有個園區被剿滅，就開始找人脈看能否進去蒐證，此趟發現的東西很多，但還沒有時間整理。
林秉宥指出，數十萬人在電詐園區的牢籠之中，為了存活下來，能做出的事情是在台灣和平盛世存活的人們難以想像的。他們在遠離發達文明的地區，面對嚴苛要求與生命威脅，閱讀各種教案，製作大量筆記，包含貨幣戰爭、心理學等各種企管叢書散落一地。
林秉宥說，一碗50元台幣的白飯，一盤300元的炒飯，又或者是必須預訂的紅燒熊掌，都在餐廳的菜單上，唯一不同的是，整個園區沒有任何現實世界的貨幣，只有一張面額100的代用券，「給開司一瓶啤酒」這句日本漫畫的經典名言和怵目驚心的情節，只是這裡的日常。
林秉宥表示，Line對話彼端那個噓寒問暖，高談賺錢之道的帥哥美女，全都是苟活在地獄裡，冀望能挖空受害者帳戶來存活，來翻身的奴隸。為了對抗如此的邪惡，就需要友軍，在互信互利的基礎上，對電詐活動展開源頭打擊。
※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言