開箱電詐園區 林秉宥：對抗邪惡需要友軍

詐騙手法日益翻新，不少國人也因此受害。新北市議員林秉宥連2日在FB粉專發文，指出「開箱電詐園區」，引發討論。林秉宥表示，如果痛恨詐騙，就該知道始作俑者是誰，這也是自己這趟冒險想要確認的事實。

談及去電詐園區的動機，林秉宥說，台灣深受詐騙之苦，但對詐騙產業理解甚少，根本沒辦法對於電詐的來源做打擊，看到新聞提到有個園區被剿滅，就開始找人脈看能否進去蒐證，此趟發現的東西很多，但還沒有時間整理。

林秉宥指出，數十萬人在電詐園區的牢籠之中，為了存活下來，能做出的事情是在台灣和平盛世存活的人們難以想像的。他們在遠離發達文明的地區，面對嚴苛要求與生命威脅，閱讀各種教案，製作大量筆記，包含貨幣戰爭、心理學等各種企管叢書散落一地。

林秉宥說，一碗50元台幣的白飯，一盤300元的炒飯，又或者是必須預訂的紅燒熊掌，都在餐廳的菜單上，唯一不同的是，整個園區沒有任何現實世界的貨幣，只有一張面額100的代用券，「給開司一瓶啤酒」這句日本漫畫的經典名言和怵目驚心的情節，只是這裡的日常。

林秉宥表示，Line對話彼端那個噓寒問暖，高談賺錢之道的帥哥美女，全都是苟活在地獄裡，冀望能挖空受害者帳戶來存活，來翻身的奴隸。為了對抗如此的邪惡，就需要友軍，在互信互利的基礎上，對電詐活動展開源頭打擊。

