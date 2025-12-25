酒後情緒失控反鎖廁所 台鐵楠梓站報警強制帶人

台鐵楠梓車站今天中午有人反鎖在廁所內，意圖不明；旅客向台鐵站務人員反映，站務人員敲門仍遲不開門，報警處理。警方到場，由站務人員拿鑰匙開門，發現1名男子情緒不穩，警方立即強制帶出這名男子，發現他全身酒味，將他帶返派出所保護管束。

據了解，這名男子酒後情緒不穩，且揚言輕生，把自己鎖在廁所內，遲不出門。由於台北車站最近發生事故，旅客也擔心出事，才向站務人員反映。男子與站務人員僵持許久，站方擔心男子在車站內出意外，才趕緊報警處理，將男子強制帶離車站，正保護管束中。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980