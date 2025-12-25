快訊

花蓮洪災屏東特搜救出6歲女童 3D建模技術立功...明年添購無人機

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

今年9月花蓮縣光復鄉馬太鞍溪洪災時，屏東縣消防局救出受困2天的6歲女童小沂，感動人心。期間特搜義消無人機分隊運用3D建模技術，建立第一手災害範圍影像資訊，對救災助益極大，中央因此補助屏縣明年再購置4台無人機，提高科技救災量能。

洪災時無人機快速建立災區2D、3D模型，助屏東特搜研判路線及鎖定位置，9月24日成功從屋頂救出小沂；10月9日再度馳援花蓮，無人機對著地面連續拍攝一個多小時，共4000多張照片，建立光復鄉災區全區3D模型，分析水流方向、落差與匯流點，產生的精準疊圖，連外縣市消防單位都來取經。

屏東特搜發現一輛被埋沒在2層樓高的失聯車輛，就是透過模型並比照之前的google地圖，依水流痕跡研判方向，最終在距離落水點約一公里處找到。特搜義消無人機分隊長黃秋福說，過去支援0403花蓮地震時見識到3D影像建模技術，之後無人機分隊不斷精進，這次建模技術才在花蓮救災現場立下大功。

日前消防署補助屏縣2台「複雜地形攜帶型無人機」，具AI視覺導航、全向避障等功能，成為支援山域、水域等高風險任務的利器。消防局表示，目前有28台無人機配置在各大隊與特搜大隊中，明年中央將再補助添購4台。

今年9月花蓮縣光復鄉馬太鞍溪洪災時，屏東縣消防局特搜義消無人機分隊運用3D建模技術，建立第一手災害範圍影像資訊，對救災助益極大。圖／消防局提供
