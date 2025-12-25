影／疑遺產糾紛 男持雙刀到酒吧與親友理論遭制伏 3人濺血

台南中西區赤崁街上一酒吧外今清晨4時傳出砍人事件，34歲葉姓男子疑因家族遺產糾紛，得知親友在酒吧，上半身赤裸手持雙刀到場理論，雙方爭吵後，親人及其友人聯手將他制伏，過程中2親友虎口、手指頭遭劃傷，他本人手部受傷，而員警趕抵現場後依現行犯將他逮捕送辦。

「凌晨4點，赤崁街，砍人，太可怕了…」有民眾在社群發文，更有人在現場目擊，指出台南半夜直接飆了4輛警車過去，發生什麼事了？此文一出，在社群引發討論。