影／疑遺產糾紛 男持雙刀到酒吧與親友理論遭制伏 3人濺血

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南中西區赤崁街上一酒吧外今清晨4時傳出砍人事件，34歲葉姓男子疑因家族遺產糾紛，得知親友在酒吧，上半身赤裸手持雙刀到場理論，雙方爭吵後，親人及其友人聯手將他制伏，過程中2親友虎口、手指頭遭劃傷，他本人手部受傷，而員警趕抵現場後依現行犯將他逮捕送辦。

「凌晨4點，赤崁街，砍人，太可怕了…」有民眾在社群發文，更有人在現場目擊，指出台南半夜直接飆了4輛警車過去，發生什麼事了？此文一出，在社群引發討論。

台南市警二分局副分局長陳勇志說，分局於清晨4時6分許接獲報案，立即派遣快打警力到場查處，經了解，葉姓男子疑似因家族內部糾紛，手持雙刀至案發地點理論，員警趕抵現場時，多名在場人已合力將葉制伏，過程中造成葉本人及其他2名在場人手部受傷，均無生命危險。員警當場將葉男依現行犯逮捕並依涉殺人未遂及傷害罪嫌移送偵辦。

員警趕抵現場時，多名在場人已合力將葉制伏，過程中造成葉本人及其他2名在場人手部受傷，均無生命危險。圖／讀者提供
員警趕抵現場時，多名在場人已合力將葉制伏，過程中造成葉本人及其他2名在場人手部受傷，均無生命危險。圖／讀者提供
葉男上半身赤裸手持雙刀中西區酒吧場理論，與親友爭吵後，親人及其友人多人聯手將他制伏後，警方依現行犯將他逮捕送辦。圖／讀者提供
葉男上半身赤裸手持雙刀中西區酒吧場理論，與親友爭吵後，親人及其友人多人聯手將他制伏後，警方依現行犯將他逮捕送辦。圖／讀者提供

