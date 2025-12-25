基北快捷公車2088全新電動巴國道拋錨 冒燒焦味乘客抱怨

基隆往返台北快捷公車2088是基隆市民重要通勤公共運輸，每天多達8100人次搭乘，本月初引進33輛全新電動巴士加入營運。乘客反映新車才上路20多天，23日就發生故障在國道上，還聞到燒焦味，接駁過程讓乘客久等、不安。大都會客運表示，因突然失去動力故障才會停下，若有處理不妥會加強教育訓練。

本月初新車啟用典禮時，客運業表示，新型電動大客車具備低噪音、零排放及高續航力等特性，更配備車道偏移警示、影像監控、緊急煞停輔助等多項先進安全設備，車內設備全面升級。

吳姓乘客反映指出，23日在市府站搭乘2088國道客運往基隆方向，約在下午3時45分時，車子在高速公路汐止附近故障，當下車子靠最右側停好後等接駁來載乘客，故障車客滿，車子是本月初才上路的33輛電動新車之一，後方乘客都有聞到燒焦味，新車怎麼20多天就出狀況？應加強檢視其他車輛，保障乘客安全。

吳姓乘客表示，因當時停的地方也不是路肩，乘客都很害怕及不安，從車子故障到接駁車來時，她覺得駕駛處理不太OK，沒有明確告知乘客接駁車可能到哪，大概還要等多久，只丟一句車子壞掉要等接駁車來接，讓大家只能乾等，逾30分鐘才搭上接駁車離開。

大都會客運業務部協理魏光男表示，駕駛當時發現動力減損且儀表板出現異常訊號，隨即將車輛停靠外線車道檢查，該路段剛好沒有路扁及護欄，車輛機件尚無其他異常，隨即回報調度站派接駁車接駁，非常抱歉耽誤乘客的時間。