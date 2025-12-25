快訊

警查張文生活軌跡...熱愛打遊戲上情色網站 購飛機杯解決生理需求

蓋到3樓就停工！大安區爛尾樓法拍流標 專家：恐打6折才有人接

半導體風雲／台積防羅唯仁竊密 製程騰籠換鳥、更改代號

嘉市鬧區昨晚火警波及小吃共7店家災損 火勢蔓延迅速原因曝

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義市鬧區中山路接近民族路口昨天傍晚5時多發生火警，熊熊烈焰從屋內竄出，大量火蛇與濃煙瞬間吞噬街角，造成相連7間鐵皮屋店家嚴重受損。火勢為何短時間迅速蔓延，鑑識人員指出，該處多為老舊鐵皮建築，屋頂相連，內部結構含木材裝潢，加上店家存放易燃物品，一旦起火，火焰容易沿著鐵皮與屋內可燃物快速延燒，並產生大量濃煙。

消防局指出，火災發生立即調派大量人力與車輛灌救，迅速佈線搶攻，避免火勢持續擴大。消防鑑識人員上午重返火場鑑定調查，初步排除與昨晚地震有關。

火警地點鬧區值營業時段，火警引發民眾恐慌，所幸消防人員即時到場，成功控制火勢，未釀成人員傷亡。受災7店家，多為在地國民小吃，包括雞肉飯、滷肉飯、飲料店及包子饅頭店等，是不少老饕心中口袋名單。

火警發生後，許多熟客得知消息，紛紛表示惋惜，短時間吃不到熟悉美味；對店家而言，不僅營業被迫中斷，設備、裝潢與原物料損失可觀。尤其接近農曆年節，是餐飲業生意最好時候，這場火警讓業者雪上加霜。部分店家表示，後續清理、修繕與重新營業，恐怕需一段時間，實際損失仍待進一步評估。

消防局提醒，鐵皮建築耐火性能較差，一旦起火極易延燒，呼籲民眾與店家在使用爐火、瓦斯與各類電器設備時務必提高警覺，定期檢查線路與設備，遵守消防安全規定，用火頻繁期間，更要小心謹慎，避免憾事再度發生。

嘉義市鬧區中山路接近民族路口，昨天傍晚5時多發生火警，火勢迅速蔓延，造成相連7間鐵皮屋店家嚴重受損，消防鑑識人員上午重返火場鑑定調查。圖／嘉義市消防局提供
嘉義市鬧區中山路接近民族路口，昨天傍晚5時多發生火警，火勢迅速蔓延，造成相連7間鐵皮屋店家嚴重受損，消防鑑識人員上午重返火場鑑定調查。圖／嘉義市消防局提供
嘉義市鬧區中山路接近民族路口，昨天傍晚5時多發生火警，火勢迅速蔓延，造成相連7間鐵皮屋店家嚴重受損，消防鑑識人員上午重返火場鑑定調查。圖／嘉義市消防局提供
嘉義市鬧區中山路接近民族路口，昨天傍晚5時多發生火警，火勢迅速蔓延，造成相連7間鐵皮屋店家嚴重受損，消防鑑識人員上午重返火場鑑定調查。圖／嘉義市消防局提供
嘉義市鬧區中山路接近民族路口，昨天傍晚5時多發生火警，火勢迅速蔓延，造成相連7間鐵皮屋店家嚴重受損，消防鑑識人員上午重返火場鑑定調查。圖／嘉義市消防局提供
嘉義市鬧區中山路接近民族路口，昨天傍晚5時多發生火警，火勢迅速蔓延，造成相連7間鐵皮屋店家嚴重受損，消防鑑識人員上午重返火場鑑定調查。圖／嘉義市消防局提供
嘉義市鬧區中山路接近民族路口，昨天傍晚5時多發生火警，火勢迅速蔓延，造成相連7間鐵皮屋店家嚴重受損，消防鑑識人員上午重返火場鑑定調查。圖／嘉義市消防局提供
嘉義市鬧區中山路接近民族路口，昨天傍晚5時多發生火警，火勢迅速蔓延，造成相連7間鐵皮屋店家嚴重受損，消防鑑識人員上午重返火場鑑定調查。圖／嘉義市消防局提供

延伸閱讀

320+1嘉市城市博覽會閉幕倒數壓軸表演 耶誕連假催出最後人潮

北市平安夜2死火警 情侶1視障、1肢障「活活被燒死」

影／嘉義市中山路傍晚傳火警 消防局澄清與地震無關

國民黨通過藍白協商機制 確認竹市、宜蘭、嘉市、新北共推「能勝選的人」

相關新聞

600公尺一夜全黑！花蓮吉安光華路段地下電纜遭剪斷 復原恐破20萬

花蓮縣吉安鄉光華五街至光華八街路段，長達約600公尺、共18支路燈的地下電纜，遭宵小以專業工具大規模剪斷，導致守護居民夜...

影／疑遺產糾紛 男持雙刀到酒吧與親友理論遭制伏 3人濺血

台南中西區赤崁街上一酒吧外今清晨4時傳出砍人事件，34歲葉姓男子疑因家族遺產糾紛，得知親友在酒吧，上半身赤裸手持雙刀到場...

基北快捷公車2088全新電動巴國道拋錨 冒燒焦味乘客抱怨

基隆往返台北快捷公車2088是基隆市民重要通勤公共運輸，每天多達8100人次搭乘，本月初引進33輛全新電動巴士加入營運。...

悼念余家昶 北捷M7臨時性紀念牆「英雄擋住了刀與火」

北捷台北車站在12月19日發生隨機傷人案，見義勇為的余家昶先生阻擋了犯嫌，卻也不幸罹難，因此北捷在案發的M7出入口設置追...

刑事局啟動網巡專案 嚴查究辦恐嚇貼文

近日台北市隨機襲擊事件引發社會關注後，部分網路社群與討論區出現「模仿犯罪」恐嚇文字、暴力叫囂，甚至以「將對某地發動無攻擊」…

嘉市鬧區昨晚火警波及小吃共7店家災損 火勢蔓延迅速原因曝

嘉義市鬧區中山路接近民族路口昨天傍晚5時多發生火警，熊熊烈焰從屋內竄出，大量火蛇與濃煙瞬間吞噬街角，造成相連7間鐵皮屋店...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。