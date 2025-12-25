嘉市鬧區昨晚火警波及小吃共7店家災損 火勢蔓延迅速原因曝

嘉義市鬧區中山路接近民族路口昨天傍晚5時多發生火警，熊熊烈焰從屋內竄出，大量火蛇與濃煙瞬間吞噬街角，造成相連7間鐵皮屋店家嚴重受損。火勢為何短時間迅速蔓延，鑑識人員指出，該處多為老舊鐵皮建築，屋頂相連，內部結構含木材裝潢，加上店家存放易燃物品，一旦起火，火焰容易沿著鐵皮與屋內可燃物快速延燒，並產生大量濃煙。

消防局指出，火災發生立即調派大量人力與車輛灌救，迅速佈線搶攻，避免火勢持續擴大。消防鑑識人員上午重返火場鑑定調查，初步排除與昨晚地震有關。

火警地點鬧區值營業時段，火警引發民眾恐慌，所幸消防人員即時到場，成功控制火勢，未釀成人員傷亡。受災7店家，多為在地國民小吃，包括雞肉飯、滷肉飯、飲料店及包子饅頭店等，是不少老饕心中口袋名單。

火警發生後，許多熟客得知消息，紛紛表示惋惜，短時間吃不到熟悉美味；對店家而言，不僅營業被迫中斷，設備、裝潢與原物料損失可觀。尤其接近農曆年節，是餐飲業生意最好時候，這場火警讓業者雪上加霜。部分店家表示，後續清理、修繕與重新營業，恐怕需一段時間，實際損失仍待進一步評估。