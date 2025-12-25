刑事局啟動網巡專案 嚴查究辦恐嚇貼文

快訊

凡藉網路散布恐嚇、鼓吹或煽動暴力之言論，均屬嚴重危害公共安全行為，警方將以最高強度蒐證、溯源、查緝，依法究辦，絕不姑息。示意圖：截自freepik

近日台北市隨機襲擊事件引發社會關注後，部分網路社群與討論區出現「模仿犯罪」恐嚇文字、暴力叫囂，甚至以「將對某地發動無攻擊」等語句製造社會動盪不安。刑事警察局嚴正呼籲，凡藉網路散布恐嚇、鼓吹或煽動暴力之言論，均屬嚴重危害公共安全行為，警方將以最高強度蒐證、溯源、查緝，依法究辦，絕不姑息。

刑事局指出，社群平台、匿名論壇與通訊軟體並非「看不見、查不到」的灰色地帶，相關貼文、留言、轉傳內容即使刪除，均會留存相關紀錄與數位足跡；任何以玩笑、跟風、試探心態發布恐嚇、暴力或假訊息者，均可能引發社會恐慌、造成資源排擠，更可能觸犯相關刑責或行政罰。

為防止網路「模仿效應」擴散，刑事局已統籌全國各警察機關啟動網巡專案，針對疑似恐嚇、宣揚暴力、煽動攻擊或假訊息等內容，採取「即刻鎖定、迅速蒐證、嚴查究辦」等作為，並與檢察機關密切合作，依法偵處。截至昨(24)日物中午12時止，短短3天內，全國各地警察機關已掌握71則相關網路言論訊息，並查獲8名犯嫌到案，其中2名經法院裁定羈押、1名犯嫌於開庭當下當場聲押，展現檢警聯手防堵模仿言論、維護社會安寧之決心。後續警方仍將持續擴大清查，對於躲藏在螢幕後的違法者，一律追查到底。

警方鄭重向民眾呼籲，除了不要恣意發布不實言論外，亦不要轉傳或附和相關恐嚇與暴力內容，以免助長不安、放大效應；另民眾如發現疑似恐嚇或危害公共安全之貼文、留言或訊息，請保留截圖、連結、帳號資訊與發文時間等，立即撥打110或就近向警察機關報案。

