平安夜雷霆出擊！港籍車手藏旅館遭逮 桃警強勢掃蕩淨化治安

桃園市桃園警分局昨晚平安夜執行雷霆勤務，出動67警力掃蕩16處熱點，武陵所員警盤臨檢旅館時，眼尖發現香港籍旅客房內有許多拆封的包裹及金融卡，當場識破車手身分，統計近來共查獲104件刑案逮上百人，分局長王智民強調，持續提高見警率，讓民眾安穩過好年。

桃園分局說，昨晚9時50分武陵派出所員警前往復興路某旅館臨檢時，發現34歲洪姓香港籍住客的房內散落許多已拆封包裹與提款卡，直覺有異立即盤查。經查，洪男本月入境台灣後，竟淪為詐騙集團車手，除將他逮捕，更乘勝追擊，循線查獲同為港籍的22歲上游收水手胡男，全案依法移送偵辦。

桃園分局表示，為維護治安決心，針對轄內酒店、KTV、汽車旅館等16處易滋生事端場所「威力掃蕩」，並在重要路口設置4處攔檢點，強力取締酒駕與重大違規，掃蕩勤務也交出亮眼成績單，總計查獲刑案104件共102人，包括有毒品10件、毒駕3件、詐欺34件、通緝33件、公共危險11件、一般刑案13件。