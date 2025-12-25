高雄凹子底公園學生垂釣作弄魚隻 環保局將開罰

快訊

中央社／ 高雄25日電

高雄凹子底森林公園遭民眾目擊3名學生在生態池釣魚，並作弄上岸魚隻。環保局回應，相關行為已違反高雄市公園管理自治條例規定，將處以新台幣1000元至6000元罰鍰。

有民眾在網路社群「社會事新聞影音」貼出一段影片，內容為凹子底公園有3名學生昨天在生態池釣魚，並圍著被釣上岸的魚隻嬉鬧玩耍，過程中甚至有人作勢踩踏魚拍照，民眾經過目擊錄影上傳，引發尊重生命議論。

高雄市政府環保局回應，市府接獲通報有民眾在生態池垂釣，但保全人員到場時學生已離開，該行為已違反高雄市公園管理自治條例規定，將處以1000元至6000元罰鍰，並再次呼籲民眾勿於生態池進行垂釣、餵食等行為。

環保局今天向中央社記者表示，因凹子底森林公園規劃將作為環教場域，因此特屬環保局管轄，但在開罰上仍引用工務局法規體系。先前曾聽說有民眾在生態池餵食，不過還是第一次聽到有民眾去垂釣、作弄魚隻。

環保局說明，目前凹子底森林公園生態池中有吳郭魚等雜食魚種，公園內也有多樣物種，但市府不會特別派人去餵食，盼能維持園區自然生態，讓市民在市區中也有難得的療癒綠洲。

不給豬吃了！北市廚餘新制元旦上路 「統統倒一桶」

