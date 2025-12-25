600公尺一夜全黑！花蓮吉安光華路段地下電纜遭剪斷 復原恐破20萬

花蓮縣吉安鄉光華五街至光華八街路段，長達約600公尺、共18支路燈的地下電纜，遭宵小以專業工具大規模剪斷，導致守護居民夜歸安全的路燈在一夜之間全熄滅，影響行車視線與夜間通行安全。警方表示，正積極偵辦中，並持續調閱監視器過濾鎖定人車。

吉安鄉公所接獲光華村長石福春通報後，經公所建設課勘查，竊賊疑似用專業切割器具強行破壞已焊接鎖固的保護設施，將電纜洗劫一空，初估復原經費將超過20萬元，造成公帑損失，讓人煙稀少路段夜間無照明。

鄉長游淑貞到現場會勘，查看遭暴力破壞的鍍鋅鋼板保護蓋及裸露、剪斷的管線孔洞，表示被切斷的不只是電纜，更是鄉親回家的安全感，路燈是基礎卻關鍵的公共安全設施，路燈不亮就可能增加跌倒、車禍等意外風險，公所對任何破壞公物、危害公安的行為，絕不容忍。

游淑貞指出，該路段路燈電纜已非首次遭竊，初步責成建設課研議加強防護措施，並規畫近期於重點路口加裝監視系統，同時完成報案程序，積極與警政單位合作，全力追查不法。

石福春表示，該路段因人車較少，屢成竊賊下手目標，呼籲民眾切勿貪圖私利破壞公物，真正受害的是每天通行的在地鄉親。