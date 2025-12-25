影／平安夜不平靜 高雄市集糾紛連環爆、路邊醉漢遭帶回

高雄市昨天平安夜，鬧區出現許多紛爭；除了中央公園的「聖誕生活節」發生遊客與攤商糾紛，另有男子醉倒路邊，員警叫醒他反遭甩開，警方認為男子情緒激動有傷人之虞，對男子保護管束。

據了解，昨天深夜11時許，郭姓男子（50歲）躺在高雄市新興區五福二路與仁愛二街口的人行道上，民眾報警，新興警分局，立即派員前往處理。

員警叫醒郭男，但郭男一再稱不願離去，員警拉他起身，他甩開員警的手，稱「不要管我」，員警認為他情緒激動有傷人之虞，動用強制力，將他帶上警車帶回派出所保護管束，後來才通知郭妻陪同回家。

昨晚在中央公園的「聖誕生活節」活動，有2件攤商與遊客糾紛，警方據報，獲悉其中1遊客因不小心撞翻商品，與攤商起爭執，後來賠錢了事；另名騎腳踏車男子無緣故對另名攤商大吼大叫，警方查出男子有情緒問題，請他離去。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康