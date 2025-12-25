84歲失智翁迷路瑟縮民宅角落 平鎮警平安夜前助返家
桃園市平鎮區84歲徐姓長者昨日傍晚下午獨自到住家附近公園散步，疑因失智症發作，忘記返家的路，寒風中，長者蜷縮於民宅門口，員警巡邏經過發現他，先帶回派出所連絡家人，讓他在平安夜能與家人團聚。
平鎮派出所長章駿城表示，家住平鎮區山仔頂的徐姓長者，獨自外出後前往住家附近的公園活動筋骨，因為出門後遲遲未歸，家屬在遍尋不著的情況下，心急如焚地向警方報案協尋。
巡佐劉明有及警員林思翰巡邏經過平鎮區工業東路時，發現長者蹲坐在民宅前，於是上前關懷和對話。長者言語表達困難，員警考量天氣寒冷，決定先帶他回派出所，並準備熱飲與熱食供其暖身、補充體力。
長者身體暖和情緒平穩後，員警引導他回想姓名，並透過警用資訊系統交叉比對，成功確認身分還送他回家，家人看見他安然無恙，懸著的心總算放下。
