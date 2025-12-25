快訊

龍潭警人潮聚集處加強巡守 即時應對突發事件

龍潭警分局全面加強交通場站及人潮聚集處所巡守與應變作為，以展現警方全力守護民眾安全之決心。圖：讀者提供

有鑑於台北市上周發生犯嫌連續於捷運及周邊商圈等人潮聚集處所隨機暴力襲擊，造成重大傷亡之案件，影響社會民心甚鉅，桃園市龍潭警分局第一時間隨即啟動「強化維安勤務工作」，依照轄區特性縝密規劃佈署警力，全面加強交通場站及人潮聚集處所巡守與應變作為，以展現警方全力守護民眾安全之決心。

S 8265870 0
龍潭分局加強盤查與積極排除任何可疑人、事、物，以發揮警力嚇阻效果，確保旅客與民眾安全。圖：讀者提供

龍潭分局表示，警方針對龍潭區各大型遊樂園區、觀光風景休憩區、重點路段客運轉運站、大眾運輸招呼站及重要交通樞紐、人潮聚集場所，掌握運輸場站、遊樂園區營運起訖時段，規劃巡邏警力逐班會哨執行高強度巡守，編排制服員警定點守望值勤等多層次安全防護機制，全面提升見警率，維持高度戒備，並加強盤查與積極排除任何可疑人、事、物，以發揮警力嚇阻效果，確保旅客與民眾安全。同時與各轉運站、遊樂園區業者保持密切聯繫，確保通報管道暢通，以利突發事件即時反應、快速處置。

龍潭分局長施宇峰強調，警方將持續強化公共場域安全維護工作，嚴密戒備並落實各項強化勤務作為，全力守護民眾生命與財產安全。同時提醒民眾搭乘大眾運輸工具時，務必提高警覺並注意周遭狀況，若發現可疑人物或異常情況，應保持冷靜，立即向警方或站務人員通報，共同維護公共安全。

