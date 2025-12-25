快訊

LINE免費貼圖10款！熊大兔兔曖昧情這裡有、「在哭喔」圖案腦中有聲音

美呆！李佳芬罕見古裝出席校慶「與韓國瑜同框」校方說原因了

台東規模6.1地震釋放0.7顆原子彈能量 郭鎧紋曝春節強震危機暫解除

桃園跨年晚會進場需安檢 禁止攜帶大型背包、行李箱

桃園電子報／ 桃園電子報

2026桃園跨年藝人海報主視覺 1203 OK final 第二波
「2026桃園ON AIR跨年晚會」將於12月31日晚間7時在桃園青埔「樂天桃園棒球場」及「亞洲矽谷IOT戶外廣場」雙場地熱鬧登場。圖：觀旅局提供

「2026桃園ON AIR跨年晚會」將於12月31日晚間7時在桃園青埔「樂天桃園棒球場」及「亞洲矽谷IOT戶外廣場」雙場地熱鬧登場，為讓民眾安心參與、順利返家，桃園市政府已針對跨年活動擬定維安計畫成立安檢小組，並整合捷運、鐵路、接駁車與道路管制，規劃多項便民交通疏運措施。其中，桃園機場捷運將提供41小時不收班服務，並於活動當日提供免費接駁車往返桃園、中壢火車站，讓民眾盡情享受跨年夜、返程不必煩惱。

定稿 桃跨圖卡05 停車資訊 0
桃園跨年晚會停車資訊。圖：觀旅局提供

觀光旅遊局說明，為全面維護參加活動民眾安全，市府已針對跨年晚會活動擬定維安強化計畫，成立安檢小組，於樂天桃園棒球場全面實施人員及隨身物品安全檢查。活動期間，警察局將派出特殊任務警力、防暴緝毒警犬隊及刑事快打警力支援，並針對會場進行全面地毯式場檢，運用金屬探測器、「天羅地網」監視錄影系統及無人機干擾槍等裝備，提升見警率，確保市民安全。

定稿2026桃園跨年交通宣導單 資訊面 scaled
桃園跨年晚會4階段交管。圖：觀旅局提供

樂天桃園棒球場跨年主活動場地將採分區域、分時段開放民眾免費入場，並實施總量管制，請民眾提早入場。主辦單位於球場3個主要入口均設置安檢站，草坪區入口Gate 1將於12月31日上午10時開放入場；球場座位區入口設於球場東側Gate E、西側Gate W則將於下午2時開放入場。

定稿桃跨圖卡07 台鐵加開列車北上 0
桃園跨年晚會台鐵加班車。圖：觀旅局提供
定稿桃跨圖卡07 台鐵加開列車南下 0
桃園跨年晚會台鐵加班車。圖：觀旅局提供

請民眾配合安全檢查，並依人潮狀況配合入場管制、禁止進入及引導前往戶外轉播區等相關措施；另為維持進場動線順暢，禁止攜帶違禁品、大型背包、提包及行李箱入場，請盡量輕裝前來參加跨年活動。市府將在確保安全無虞的前提下，讓市民安心、歡欣參與跨年晚會，共同迎接2026年的到來。

定稿 桃跨圖卡03 機捷圖卡 0 scaled
機場捷運41小時不收班。圖：觀旅局提供

觀旅局提到，活動當日除了桃園機場捷運將提供41小時不收班服務，還將開設免費接駁車服務，包含桃園線「紅線」，自桃客桃園總站發車；以及中壢線「綠線」，自桃客中壢總站發車，往返跨年接駁車轉運站，提供民眾快速抵達會場及返家的交通選擇。1月1日凌晨0時30分及1時散場時段另加開大溪線「藍線」，自接駁車轉運站開往桃園火車站，再沿5096路線站點停靠桃客大溪站；也有龍潭線「黃線」，自接駁車轉運站開往桃客中壢總站，走中豐路至桃客龍潭站。市府並協調台鐵加開或延後班次，全面分散返程人潮；同時，機場捷運優化站內疏散動線，確保人流順暢安全。

定稿桃跨圖卡02 市區公車2 0
民眾可搭公車前往桃園跨年晚會。圖：觀旅局提供

12月31日晚會期間將分四階段實施交通管制，第一階段管制於晚間23時針對民權路四段雙向、文平路雙向、高鐵南路二段慢車道之部分路段實施管制，禁止車輛通行；第二階段管制於晚間23時30分視跨年人潮情況機動擴大管制領航北路一段慢車道，禁止車輛通行；第三階段管制於晚間23時50分針對永園路雙向及文康二路雙向部分路段實施煙火落焰區管制，管制範圍內人車淨空，禁止民眾及車輛活動；第四階段於散場時段再擴大納入管制文康路單向及文智路雙向部分路段，禁止車輛通行，永園路採單向行駛加速離場；所有管制路段之管制時間將視現場人車狀況機動調整；此外，為因應活動需要，當天部分路段實施全時段封閉管制及禁止路邊停車等配套交通管制措施，請用路人提前做好規劃。

定稿桃跨圖卡02 市區公車1 0
民眾可搭公車前往桃園跨年晚會。圖：觀旅局提供

騎乘機車前往的民眾，可多加利用市府規劃之機車免費停車場；開車前往者，建議停放於周邊公、民營停車場，並務必配合現場交管人員指引與疏導。另配合活動與人流管制，YouBike「桃園會展中心站」及「捷運A19站」12月31日下午15時至1月1日凌晨5時將暫停營運，請民眾改至鄰近其他站點借還車輛，以利交通順暢與活動安全。

定稿桃跨圖卡01 免費接駁車1紅.綠 0
桃園跨年晚會有免費接駁車。圖：觀旅局提供

觀旅局提醒，活動當日會場周邊交通管制與疏運詳細資訊，請民眾出發前至「2026桃園ON AIR跨年晚會」活動官網「樂遊桃園」臉書查詢最新消息；晚會也將透過多元平台同步轉播，歡迎無法到場的民眾線上共襄盛舉，一起感受桃園ON AIR歡樂氣氛，迎接2026新年到來。

定稿桃跨圖卡01 免費接駁車2藍.黃 0
桃園跨年晚會散場加開免費接駁車。圖：觀旅局提供
定稿 桃跨圖卡 04 YouBike暫停營運公告 0
YouBike「桃園會展中心站」及「捷運A19站」12月31日下午15時至1月1日凌晨5時將暫停營運。圖：觀旅局提供

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園跨年晚會進場需安檢 禁止攜帶大型背包、行李箱

延伸閱讀：

  1. 桃園優良公寓大廈評選結果揭曉 得獎者獲頒總獎金153萬
  2. 壢警擴大宣導、取締 降低酒駕發生率

跨年晚會 桃園機場 機場捷運

延伸閱讀

桃園「可負擔住宅條例」明年中闖關 25至44歲育兒家庭優先受惠

《桃園電子報》張善政就職3周年施政滿意度民調出爐 逾6成支持連任

桃園交通死傷降幅六都居冠！2026年科技執法鎖定車不讓人

待業男PO文「想扮小丑殺人」 桃園警方火速拘提到案

相關新聞

彰化通天宮廟埕被塗鴉噴不雅字 網友：不怕神明降罪？

彰化縣溪湖鎮每24年一次建醮熱鬧進行中，近日卻有一座宮廟廟埕被噴漆「寫」英文不雅文字，照片PO上社群平台臉書，網友批評對...

影／瑞芳爆凶殺案！ 男遭利刃刺胸休克命危 歹徒逃逸追緝中

38歲林姓男子今天上午在新北市瑞芳區明燈路三段一處民宅前，疑與人發生爭吵後遭人持刀刺入胸部，救護車送醫後傷勢嚴重，一度休...

台南消防局前局長李明峯涉收賄300萬 檢方當庭逮捕聲押禁見

台南市消防局前局長李明峯近2年來涉嫌與消防設備楊姓女業者共同收受消防設備曾姓業者賄賂300餘萬元，使曾獲取民間捐贈消防設...

影／平安夜不平靜 高雄市集糾紛連環爆、路邊醉漢遭帶回

高雄市昨天平安夜，鬧區出現許多紛爭；除了中央公園的「聖誕生活節」發生遊客與攤商糾紛，另有男子醉倒路邊，員警叫醒他反遭甩開...

600公尺一夜全黑！花蓮吉安光華路段地下電纜遭剪斷 復原恐破20萬

花蓮縣吉安鄉光華五街至光華八街路段，長達約600公尺、共18支路燈的地下電纜，遭宵小以專業工具大規模剪斷，導致守護居民夜...

84歲失智翁迷路瑟縮民宅角落 平鎮警平安夜前助返家

桃園市平鎮區84歲徐姓長者昨日傍晚下午獨自到住家附近公園散步，疑因失智症發作，忘記返家的路，寒風中，長者蜷縮於民宅門口，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。