彰化通天宮廟埕被塗鴉噴不雅字 網友：不怕神明降罪？

彰化縣溪湖鎮每24年一次建醮熱鬧進行中，近日卻有一座宮廟廟埕被噴漆「寫」英文不雅文字，照片PO上社群平台臉書，網友批評對神明不敬，也有網友幽默留言「幸好趙元帥是商朝人，應該看不懂英文。」

臉書地方社群這兩天PO宮廟廟埕被噴漆照片，地面除了不雅英文字，旁邊還噴塗鴉，網友紛紛在照片下面留言「全鎮建醮，對神明不敬」、「亂塗鴉太無聊」、「不怕神明降罪嗎？」因趙府元帥本名趙公明，是商朝人，在封神榜寫祂大顯威武，因此有網友留言「趙元帥是商朝人，應該看不懂英文。」有信眾去問廟方，宮廟人員答稱會清洗。

地方文史工作研究青年巫秉穆今表示，這座宮廟叫做通天宮，主祀趙元帥，他不清楚噴漆原因，應該惡作劇成分居大，神明寬宏大量不至於計較，可是全鎮建醮期間這樣惡搞真的很不適當。

巫秉穆又表示，通天宮宗教歷史悠久，主祀神明來自福建省漳州府的玄壇趙元帥分靈，來台兩百多年，趙元帥神尊曾被「請」走，信眾尋獲後，從此把祂供奉在二樓的小閣樓，平日不輕易下樓，只在每年農曆三月十六日趙元帥壽誕日舉辦慶典，另用長梯爬上去抱祂到樓下供信眾參拜，是一位住在「樓中樓」的神明。