彰化通天宮廟埕被塗鴉噴不雅字 網友：不怕神明降罪？

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣溪湖鎮每24年一次建醮熱鬧進行中，近日卻有一座宮廟廟埕被噴漆「寫」英文不雅文字，照片PO上社群平台臉書，網友批評對神明不敬，也有網友幽默留言「幸好趙元帥是商朝人，應該看不懂英文。」

臉書地方社群這兩天PO宮廟廟埕被噴漆照片，地面除了不雅英文字，旁邊還噴塗鴉，網友紛紛在照片下面留言「全鎮建醮，對神明不敬」、「亂塗鴉太無聊」、「不怕神明降罪嗎？」因趙府元帥本名趙公明，是商朝人，在封神榜寫祂大顯威武，因此有網友留言「趙元帥是商朝人，應該看不懂英文。」有信眾去問廟方，宮廟人員答稱會清洗。

地方文史工作研究青年巫秉穆今表示，這座宮廟叫做通天宮，主祀趙元帥，他不清楚噴漆原因，應該惡作劇成分居大，神明寬宏大量不至於計較，可是全鎮建醮期間這樣惡搞真的很不適當。

巫秉穆又表示，通天宮宗教歷史悠久，主祀神明來自福建省漳州府的玄壇趙元帥分靈，來台兩百多年，趙元帥神尊曾被「請」走，信眾尋獲後，從此把祂供奉在二樓的小閣樓，平日不輕易下樓，只在每年農曆三月十六日趙元帥壽誕日舉辦慶典，另用長梯爬上去抱祂到樓下供信眾參拜，是一位住在「樓中樓」的神明。

根據文化資源地理資訊系統紀錄，通天宮建物建於1958年，位在溪湖鎮頂寮，清代迎奉趙元帥來台的巫姓宗親曾組團到大陸福建平和縣南安車兜紫極宮尋根謁祖，證實通天宮主祀神尊來源無誤。

彰化縣溪湖鎮頂寮信仰中心的宮廟被人塗鴉。圖／截取自社群平台臉書
彰化縣溪湖鎮頂寮信仰中心的宮廟被人塗鴉。圖／截取自社群平台臉書

