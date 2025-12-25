桃園市長張善政就職滿3周年。圖：資料照

《桃園電子報》針對桃園市長張善政就職3周年施政滿意度，在網路投放問卷進行民意調查，從12月15日至12月23日，共有1081人填寫。對於張善政整體施政滿意度，認為非常滿意和還算滿意的民眾有66%，非常不滿意和不太滿意31.4%。其中，民眾最滿意的施政面向是「市政重大建設與公共工程」，最不滿意的是「交通與運輸服務」。此外，支持張善政連任的民眾有61.7%、不支持24%、視未來施政表現再決定則有10.9%。

對於桃園市長張善政整體施政滿意度，認為非常滿意和還算滿意的民眾有66%，非常不滿意和不太滿意31.4%。圖：編輯部

張善政今(25)日就職滿3周年，《桃園電子報》民調在3周年前夕完成，填寫民眾有62.5%是戶籍地在桃園市，其次是目前主要居住地在桃園市23.2%，在桃園工作或就學6.7%。主要活動或居住的行政區以桃園區、中壢區為大宗分別為26.6%、19.1%，復興區則無人勾選，其它各區占比從3.2%到9%不等。

填寫民眾男性占65.3%、女性34.6%；90%年齡是40歲以上；教育程度在專科及大學以上54.6%、高中36.3%；政黨傾向方面，52.8%無黨籍、國民黨35.8%、民進黨6.1%、民眾黨2.5%、其它政黨2%。

對於張善政就任3年來整體施政滿意度，非常滿意占比52.4%(567人)、還算滿意13.6%(148人)，非常不滿意16.6%(180人)、不太滿意14.8%(161人)，無意見2.3%(25人)。

問卷中並請民眾就張善政九大施政面向評價，結果如下：

「教育與青年發展」非常滿意與還算滿意64.9%、不太滿意與非常不滿意29.1%。

民眾對於桃園市長張善政在「教育與青年發展」施政面向的滿意度。圖：編輯部

「交通與運輸服務」非常滿意與還算滿意62.9%、非常不滿意與不太滿意35%。

民眾對於桃園市長張善政在「交通與運輸服務」施政面向的滿意度。圖：編輯部

「市政重大建設與公共工程」非常滿意與還算滿意64.5%、非常不滿意與不太滿意32.5%。

民眾對於桃園市長張善政在「市政重大建設與公共工程」施政面向的滿意度。圖：編輯部

「住宅與居住政策」非常滿意與還算滿意63.6%、不太滿意與非常不滿意31.1%。

民眾對於桃園市長張善政在「住宅與居住政策」施政面向的滿意度。圖：編輯部

「經濟與產業發展」非常滿意與還算滿意62.7%、非常不滿意與不太滿意31.4%。

民眾對於桃園市長張善政在「經濟與產業發展」施政面向的滿意度。圖：編輯部

「觀光與城市行銷」非常滿意與還算滿意64.1%、非常不滿意與不太滿意31.8%。

民眾對於桃園市長張善政在「觀光與城市行銷」施政面向的滿意度。圖：編輯部

「治安與消防安全」非常滿意與還算滿意66.4%、非常不滿意與不太滿意29.5%。

民眾對於桃園市長張善政在「治安與消防安全」施政面向的滿意度。圖：編輯部

「社福與長照服務」非常滿意與還算滿意69.4%、非常不滿意與不太滿意26%。

民眾對於桃園市長張善政在「社福與長照服務」施政面向的滿意度。圖：編輯部

「環境與永續發展」非常滿意與還算滿意64.6%、非常不滿意與不太滿意31.2%。

民眾對於桃園市長張善政在「環境與永續發展」施政面向的滿意度。圖：編輯部

在評價完九大施政面向的滿意度後，請民眾勾選最滿意、最不滿意的施政面向，結果最滿意的是「市政重大建設與公共工程」21.5%；最不滿意的是「交通與運輸服務」18%。

問卷最後詢問是否支持張善政連任，支持連任的民眾有61.7%(668人)、不支持連任24%(260人)、視未來施政表現再決定10.9%(118人)、無意見3.2%(35人)。

支持桃園市長張善政連任的民眾有61.7%、不支持連任24%、視未來施政表現再決定10.9%。圖：編輯部

本次民調由《桃園電子報》自行設計與執行，調查時間為2025年12月15日至12月23日，透過Facebook廣告精準投放至桃園市之民眾，採用SurveyCake平台進行網路自填問卷，設有地區驗證與防灌票機制。最終經清除無效與重複作答，共取得有效樣本數1081份。由於本調查為非機率抽樣，樣本僅反映社群中主動參與者的意見，結果不具全體市民之統計代表性，僅供民意觀察與輿情參考。

本文章來自《桃園電子報》。原文：《桃園電子報》張善政就職3周年施政滿意度民調出爐 逾6成支持連任