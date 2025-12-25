快訊

林姓男子疑似是喝醉鬧事，闖入某店家喊要殺人，之後便拿走菜刀在路上損毀汽車、機車各1台。圖：翻攝自Threads@sha.sha6620

桃園市中壢區成章一街與福德路口昨(24)日晚間18時55分許有人持刀在路上揮舞，讓路過民眾相當害怕，立即向中壢警分局報案。警方火速抵達現場後，發現42歲林姓男子疑似是喝醉鬧事，闖入某店家喊要殺人，之後便拿走菜刀在路上損毀汽車、機車各1台，警方將其壓制逮捕後，依刑法恐嚇公眾罪移送桃園地檢署偵辦。

S 20021336
內壢派出所員警將林男壓制逮捕，並扣回菜刀1把。圖：讀者提供

內壢派出所表示，林男疑似醉酒後闖入忠孝路上之店家，大聲喊稱要殺人等語，並拿取該店家之菜刀後沿途毀損汽車及機車各一台，隨後於成章一街與福德路口欲向一旁店家換西瓜刀時，店家機警收取菜刀後拒絕再提供刀具予林男，警網亦即時趕達，以優勢警力將林男壓制逮捕，並扣回菜刀1把，全案警詢後，依恐嚇公眾罪移送偵辦。

中壢分局長林鼎泰表示，警方對於任何危害公共安全之暴力行為，均秉持「積極、迅速」之精神，獲報後即時啟動警網迅速到場處置，確保民眾生命、身體及財產安全；也呼籲民眾如發現可疑或危險情事，務必第一時間通報警方，共同維護社會治安。警方將持續強化巡邏與快速應變機制，讓民眾安心生活、放心出門。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

本文章來自《桃園電子報》。原文：內壢醉漢喊要殺人 菜刀狂砍路邊汽機車

