快訊

7位數賠償仍談不攏 粿粿、范姜彥豐平安夜現身法院調解

新北瑞芳爆凶殺案！男遭利刃刺胸休克命危 歹徒逃逸追緝中

冷氣團來了全台大降溫！跨年元旦天氣曝 不排除還有較強冷空氣南下

台東24日地震未傳人員傷亡 卑南納骨塔骨灰甕掉落

中央社／ 台東縣25日電

台東卑南昨傍晚發生規模6.1地震，部分建物受損，台東市區1處農田長50公尺水泥磚牆倒塌，卑南鄉納骨塔8個骨灰甕掉落，骨灰未混在一起。消防局說，未接獲通報有人員傷亡。

昨天下午5時47分於台東縣政府北方10.1公里，即台東縣卑南鄉發生規模6.1地震，地震深度11.9公里，最大震度台東縣卑南鄉5弱。

台東縣消防局表示，昨天發生地震至今，並未接獲通報因地震有人員傷亡。

今天上午台東市有農民巡視田間，發現農田旁的長50公尺水泥磚牆倒塌，他檢視監視器畫面，地震當下，圍牆左右晃了幾次後倒下，還好稻子已經收割了。

位於卑南鄉初鹿村的卑南鄉公所納骨塔朝安堂，受到強震影響，5樓有8個骨灰甕掉落破碎，卑南鄉公所今天通知家屬協助處理。卑南鄉公所殯葬所長吳澲宏表示，8個骨灰甕是個別掉落，骨灰沒有混在一起，之前就有加固綁繩，災情沒以前地震時嚴重。

延伸閱讀

台東凌晨連2起顯著有感地震 凌晨4時40分卑南規模4.2地震 最大震度4級

300名旅客滯留…台東6.1地震「變電站電力自動跳脫」 台鐵關山-金崙停駛

影／嘉義市中山路傍晚傳火警 消防局澄清與地震無關

台東規模6.1地震 氣象署提醒：未來3至7天恐有規模6餘震

相關新聞

影／瑞芳爆凶殺案！ 男遭利刃刺胸休克命危 歹徒逃逸追緝中

38歲林姓男子今天上午在新北市瑞芳區明燈路三段一處民宅前，疑與人發生爭吵後遭人持刀刺入胸部，救護車送醫後傷勢嚴重，一度休...

台南消防局前局長李明峯涉收賄300萬 檢方當庭逮捕聲押禁見

台南市消防局前局長李明峯近2年來涉嫌與消防設備楊姓女業者共同收受消防設備曾姓業者賄賂300餘萬元，使曾獲取民間捐贈消防設...

警察全副武裝駐守冰冷轉運站 高中生暖心舉動溫暖警心

台南永康分局鹽行派出所警員邱柏穎全副武裝、攜背長槍在永康轉運站守望勤務時，突然一名女生上前，他不敢大意，誰知還沒開口，女...

菸害入侵校園 小六就相揪抽電子煙

苗栗縣政府衛生局今年開罰違法抽菸172件，其中157件是學生，占了逾9成，年紀最小僅國小6年級，上網買電子煙，還揪4名同...

妻過世後他心情不好騎車外出失蹤4天 平安夜尋獲人平安

台中67歲張姓男子因妻子過世後心情不好，日前騎車外出失蹤4天，女兒焦急報案，警方協尋，昨天下午在東勢區一處草叢內發現他，...

移工獵食黑面琵鷺？專家澄清是白腹秧雞 警方：仍恐違法續追查

正值候鳥來台過冬季節，有網友在社群平台披露疑似外籍移工涉獵捕野鳥、煮食黑面琵鷺，引起民眾譴責，警方接獲檢舉請專家檢視照片...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。