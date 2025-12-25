台東24日地震未傳人員傷亡 卑南納骨塔骨灰甕掉落
台東卑南昨傍晚發生規模6.1地震，部分建物受損，台東市區1處農田長50公尺水泥磚牆倒塌，卑南鄉納骨塔8個骨灰甕掉落，骨灰未混在一起。消防局說，未接獲通報有人員傷亡。
昨天下午5時47分於台東縣政府北方10.1公里，即台東縣卑南鄉發生規模6.1地震，地震深度11.9公里，最大震度台東縣卑南鄉5弱。
台東縣消防局表示，昨天發生地震至今，並未接獲通報因地震有人員傷亡。
今天上午台東市有農民巡視田間，發現農田旁的長50公尺水泥磚牆倒塌，他檢視監視器畫面，地震當下，圍牆左右晃了幾次後倒下，還好稻子已經收割了。
位於卑南鄉初鹿村的卑南鄉公所納骨塔朝安堂，受到強震影響，5樓有8個骨灰甕掉落破碎，卑南鄉公所今天通知家屬協助處理。卑南鄉公所殯葬所長吳澲宏表示，8個骨灰甕是個別掉落，骨灰沒有混在一起，之前就有加固綁繩，災情沒以前地震時嚴重。
