影／瑞芳爆凶殺案！ 男遭利刃刺胸休克命危 歹徒逃逸追緝中

38歲林姓男子今天上午在新北市瑞芳區明燈路三段一處民宅前，疑與人發生爭吵後遭人持刀刺入胸部，救護車送醫後傷勢嚴重，一度休克目前命危搶救中。歹徒行凶後逃逸，警方已掌握對象追查。

瑞芳警分局調查，今天上午7時43分，瑞芳區明燈路三段一處民宅前，據報有人被刀刺傷，瑞芳所員警趕至現場時發現林男在一處台階上，胸部淌血，右胸疑遭不明刀器刺傷流血，救護人員送往基隆長庚醫院醫治，警員隨車戒護。

警方說，林男送醫後一度休克，意識模糊，目前還在醫院搶救中，有失血過多情況。目前了解，林男與特定對象疑似發生爭吵後遭人利器刺入胸部，原因還在清查，警方已追查特定對象釐清案情。