快訊

7位數賠償仍談不攏 粿粿、范姜彥豐平安夜現身法院調解

新北瑞芳爆凶殺案！男遭利刃刺胸休克命危 歹徒逃逸追緝中

冷氣團來了全台大降溫！跨年元旦天氣曝 不排除還有較強冷空氣南下

聽新聞
0:00 / 0:00

影／瑞芳爆凶殺案！ 男遭利刃刺胸休克命危 歹徒逃逸追緝中

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

38歲林姓男子今天上午在新北市瑞芳區明燈路三段一處民宅前，疑與人發生爭吵後遭人持刀刺入胸部，救護車送醫後傷勢嚴重，一度休克目前命危搶救中。歹徒行凶後逃逸，警方已掌握對象追查。

瑞芳警分局調查，今天上午7時43分，瑞芳區明燈路三段一處民宅前，據報有人被刀刺傷，瑞芳所員警趕至現場時發現林男在一處台階上，胸部淌血，右胸疑遭不明刀器刺傷流血，救護人員送往基隆長庚醫院醫治，警員隨車戒護。

警方說，林男送醫後一度休克，意識模糊，目前還在醫院搶救中，有失血過多情況。目前了解，林男與特定對象疑似發生爭吵後遭人利器刺入胸部，原因還在清查，警方已追查特定對象釐清案情。

警方採證、調監視器清查，並查訪附近民眾，組專案小組調查處理中。

瑞芳男遭利刃刺胸一度休克搶救中，疑發生爭吵歹徒逃逸追緝。記者游明煌／翻攝
瑞芳男遭利刃刺胸一度休克搶救中，疑發生爭吵歹徒逃逸追緝。記者游明煌／翻攝

瑞芳

延伸閱讀

九份金瓜石要這樣玩 搭965線送177「瑞芳觀光巴士」線一段票

豐原砍人兇殺案 男子頸部中刀送醫急救中

跨年遇持刀歹徒怎自保？醫警告盲逃最危險 3樣隨身物可防身

北捷57歲勇者為阻張文喪命 賴總統指示：追有無共犯、背後有無指使？

相關新聞

影／瑞芳爆凶殺案！ 男遭利刃刺胸休克命危 歹徒逃逸追緝中

38歲林姓男子今天上午在新北市瑞芳區明燈路三段一處民宅前，疑與人發生爭吵後遭人持刀刺入胸部，救護車送醫後傷勢嚴重，一度休...

台南消防局前局長李明峯涉收賄300萬 檢方當庭逮捕聲押禁見

台南市消防局前局長李明峯近2年來涉嫌與消防設備楊姓女業者共同收受消防設備曾姓業者賄賂300餘萬元，使曾獲取民間捐贈消防設...

警察全副武裝駐守冰冷轉運站 高中生暖心舉動溫暖警心

台南永康分局鹽行派出所警員邱柏穎全副武裝、攜背長槍在永康轉運站守望勤務時，突然一名女生上前，他不敢大意，誰知還沒開口，女...

菸害入侵校園 小六就相揪抽電子煙

苗栗縣政府衛生局今年開罰違法抽菸172件，其中157件是學生，占了逾9成，年紀最小僅國小6年級，上網買電子煙，還揪4名同...

妻過世後他心情不好騎車外出失蹤4天 平安夜尋獲人平安

台中67歲張姓男子因妻子過世後心情不好，日前騎車外出失蹤4天，女兒焦急報案，警方協尋，昨天下午在東勢區一處草叢內發現他，...

移工獵食黑面琵鷺？專家澄清是白腹秧雞 警方：仍恐違法續追查

正值候鳥來台過冬季節，有網友在社群平台披露疑似外籍移工涉獵捕野鳥、煮食黑面琵鷺，引起民眾譴責，警方接獲檢舉請專家檢視照片...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。