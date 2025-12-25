快訊

菸害入侵校園 小六就相揪抽電子煙

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣政府衛生局今年開罰違法抽菸172件，其中157件是學生，占了逾9成，年紀最小僅國小6年級，上網買電子煙，還揪4名同學一起抽，衛生局憂心菸害入侵校園。

衛生福利部國民健康署2023年青少年吸菸暨健康行為調查結果，苗栗縣國中生吸菸率3.9%，高於全國平均值2.0% ，全國第4高，高中職生吸菸率11%，高於全國平均值6.7%，全國第5高，全縣451處禁菸場所，衛生局今年依菸害防制法裁罰172件，其中157件是學生，占了約91%。

衛生局分析，環境相對封閉，生活輔導及教職員查獲抽菸較為容易，過去可能記過處罰，但學校是菸害防制法規定全面禁菸場所，查獲後必須填具稽查單，函文到衛生局，衛生局再通知行為人說明，確認後再據以裁罰2000元至1萬元。

不過，依據行政罰法又規定，未滿14歲不予處罰，14歲以上至未滿18歲得減輕處罰，實務裁罰基準通常以法定罰鍰最低額二分之一減半處罰，以致嚇阻力打折扣，甚至衛生局訪談時，一些吸菸者表示「媽媽有錢會繳」，還有些家長被蒙在鼓裡，也有少數家長不在乎。

衛生局指出，一些學生吸菸者不願透露菸品來源，甚或推說是偷拿父兄的菸來抽，另有更多來自網路購買，衛生局今年裁罰年紀最小案例，國小6年級5名學童抽電子煙，就是其中1名上網，向匿名者購買電子煙，在校內分享給4名同學一起抽。

衛生局追查發現電子煙是中國大陸小額包裹寄到海關，再通過物流平台送至便利商店取貨，菸害防制法雖規定供應菸品給20歲以下者，可處1萬元至25萬元罰鍰，但難以上溯追究責任。

衛生局憂心菸害侵入校園，將加強相關宣導，跨機關查察違法供應菸品管道、業者，此外，呼籲家庭教育也配合防堵，讓學生遠離菸害環境。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

苗栗縣政府衛生局今年開罰違法抽菸172件，其中157件是學生，占了逾9成。本報資料照片
苗栗縣政府衛生局今年開罰違法抽菸172件，其中157件是學生，占了逾9成。本報資料照片

