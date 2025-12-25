妻過世後他心情不好騎車外出失蹤4天 平安夜尋獲人平安

台中67歲張姓男子因妻子過世後心情不好，日前騎車外出失蹤4天，女兒焦急報案，警方協尋，昨天下午在東勢區一處草叢內發現他，送醫治療觀察、生命跡象穩定，平安夜傳回好消息，車被尋獲人平安。

東勢警分局表示，張姓女子前晚11點多報案，她父親張男21日上午8時52分從住家騎機車外出後未歸，因為母親數月前過世，父親心情不佳，報案人擔心父親安全，至茅埔派出所報案協尋。

警方經調閱張男住家監視器顯示，他騎機車行經東關路、慶東街口往和平區方向行駛。使用手機定位於大茅埔段4381地號，他的手機在慶福街尋獲。

昨天下午3時，茅埔所警員蘇明宗會同家屬在慶福街便道一處草叢內發現張男及倒臥在旁機車，立即通報救護車協助就醫，目前張男在豐原醫院內治療觀察、生命跡象穩定。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

台中市東勢區一名男子騎車外出後失蹤，警方協尋，昨天下午找到送醫。圖／警方提供