快訊

7位數賠償仍談不攏 粿粿、范姜彥豐平安夜現身法院調解

新北瑞芳爆凶殺案！男遭利刃刺胸休克命危 歹徒逃逸追緝中

冷氣團來了全台大降溫！跨年元旦天氣曝 不排除還有較強冷空氣南下

妻過世後他心情不好騎車外出失蹤4天 平安夜尋獲人平安

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中67歲張姓男子因妻子過世後心情不好，日前騎車外出失蹤4天，女兒焦急報案，警方協尋，昨天下午在東勢區一處草叢內發現他，送醫治療觀察、生命跡象穩定，平安夜傳回好消息，車被尋獲人平安。

東勢警分局表示，張姓女子前晚11點多報案，她父親張男21日上午8時52分從住家騎機車外出後未歸，因為母親數月前過世，父親心情不佳，報案人擔心父親安全，至茅埔派出所報案協尋。

警方經調閱張男住家監視器顯示，他騎機車行經東關路、慶東街口往和平區方向行駛。使用手機定位於大茅埔段4381地號，他的手機在慶福街尋獲。

昨天下午3時，茅埔所警員蘇明宗會同家屬在慶福街便道一處草叢內發現張男及倒臥在旁機車，立即通報救護車協助就醫，目前張男在豐原醫院內治療觀察、生命跡象穩定。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

台中市東勢區一名男子騎車外出後失蹤，警方協尋，昨天下午找到送醫。圖／警方提供
台中市東勢區一名男子騎車外出後失蹤，警方協尋，昨天下午找到送醫。圖／警方提供
台中市東勢區一名男子騎車外出後失蹤，警方協尋，昨天下午找到送醫。圖／警方提供
台中市東勢區一名男子騎車外出後失蹤，警方協尋，昨天下午找到送醫。圖／警方提供

延伸閱讀

聖誕老人越過台灣上空？國防部平安夜秀NORAD追蹤：22時41分途經台北

北捷事件人心不安 天主教嘉義主教座堂平安夜彌撒吸引民眾

平安夜哀悼北捷攻擊事件傷亡者 韓國瑜：深切慰問

閃兵爭議後的平安夜！ 修杰楷、賈靜雯耶誕樹下共度

相關新聞

影／瑞芳爆凶殺案！ 男遭利刃刺胸休克命危 歹徒逃逸追緝中

38歲林姓男子今天上午在新北市瑞芳區明燈路三段一處民宅前，疑與人發生爭吵後遭人持刀刺入胸部，救護車送醫後傷勢嚴重，一度休...

台南消防局前局長李明峯涉收賄300萬 檢方當庭逮捕聲押禁見

台南市消防局前局長李明峯近2年來涉嫌與消防設備楊姓女業者共同收受消防設備曾姓業者賄賂300餘萬元，使曾獲取民間捐贈消防設...

警察全副武裝駐守冰冷轉運站 高中生暖心舉動溫暖警心

台南永康分局鹽行派出所警員邱柏穎全副武裝、攜背長槍在永康轉運站守望勤務時，突然一名女生上前，他不敢大意，誰知還沒開口，女...

菸害入侵校園 小六就相揪抽電子煙

苗栗縣政府衛生局今年開罰違法抽菸172件，其中157件是學生，占了逾9成，年紀最小僅國小6年級，上網買電子煙，還揪4名同...

妻過世後他心情不好騎車外出失蹤4天 平安夜尋獲人平安

台中67歲張姓男子因妻子過世後心情不好，日前騎車外出失蹤4天，女兒焦急報案，警方協尋，昨天下午在東勢區一處草叢內發現他，...

移工獵食黑面琵鷺？專家澄清是白腹秧雞 警方：仍恐違法續追查

正值候鳥來台過冬季節，有網友在社群平台披露疑似外籍移工涉獵捕野鳥、煮食黑面琵鷺，引起民眾譴責，警方接獲檢舉請專家檢視照片...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。