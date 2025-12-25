聽新聞
台南高壓細水霧幫浦消防車 基層：效能未如預期

聯合報／ 記者袁志豪萬于甄／台南報導

台南市消防局近兩年導入高壓細水霧幫浦消防車，宣稱能在巷弄間快速穿梭，快速布線、精準控火，曾獲消防月刊報導，外縣市也前來取經。但基層消防隊員說，水霧強度大約像噴農藥，往往到場時火勢延燒，須強力水柱灌救，真正派上用場機會未如想像多。

高壓細水霧幫浦消防車主要為改裝分隊原有的災情勘查皮卡車，再設置移動式高壓幫浦、排煙機、水箱、破壞器材箱等，南市消防局共五十三個分隊，現有四十五輛，目標各分隊全面配置。

南市消防局先前宣傳，皮卡車型高度低於二一○公分，方便穿梭巷弄、深入大樓地下室，迅速抵達火場，且單人即可完成六十公尺布線，節省人力和搶救時間；高壓細水霧設備可將水霧霧化成極細粒子，用水僅傳統的廿分之一，加上細水霧具絕緣性，可安全處理通電設備火災，還能搭配泡沫藥劑噴灑，強化滅火效能。

台南一名消防隊員認為，幫浦消防車一到現場，細水霧瞄子就能馬上出水，相較大型消防車到場後要動力轉換，將水箱的水轉換到幫浦、布置射水帶才能出水，這款車型確實有速度與效率。

但另名南市近郊的消防隊員指「很多時候幫浦消防車晾在一旁」，因許多住宅、工廠火警延燒迅速，分隊人員趕抵往往已成災，細水霧效果很有限，還是需要大型消防車強力水柱壓制火煙，這款車實務上對初期火警較能發揮作用，否則只是多開一輛車出去而已。

據了解，該品牌高壓細水霧滅火設備來自德國，台灣目前僅台南楊女的公司引進，若民間企業有意捐贈消防車輛或裝備，消防局會優先推薦該套設備，捐贈者同意後就由相關人員向業者下單或改裝，全市高壓細水霧幾乎皆由該公司負責，有基層隊員疑惑，其他改裝項目報價，似乎未比其他業者划算。

台南 消防隊 火災 德國

