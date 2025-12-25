移工獵食黑面琵鷺？專家澄清是白腹秧雞 警方：仍恐違法續追查

正值候鳥來台過冬季節，有網友在社群平台披露疑似外籍移工涉獵捕野鳥、煮食黑面琵鷺，引起民眾譴責，警方接獲檢舉請專家檢視照片，確認抓捕食用的應是白腹秧雞，而非黑面琵鷺等一級保育類動物。南市府說，會持續宣導避免移工觸法。

據了解，該名移工的友人得知消息後，有向當事人求證，但本人否認「煮食黑面琵鷺」情事。

警政署保七總隊第七大隊副大隊長王玉琪表示，網路流傳的照片中所出現的鳥類，多數為白腹秧雞，但即便非一級保育類動物，獵捕或宰殺一般類野生動物仍可能違反野生動物保育法規定，依法可處6萬元至30萬元不等罰鍰，相關網站上的影片與照片雖已下架，仍持續追查是否涉及其他違規情事，移送主管機關做行政裁罰。

南市農業局森林及自然保育科長朱健明說，第一時間已掌握相關訊息查訪，同時也請教鳥友及學者深入釐清，經查翅膀等體型，黑琵相對較大，初步已排除，會與勞工局協調，在移工相關活動、場所持續宣導，深化保育觀念。

據4月發布的全球同步普查顯示，黑面琵鷺總數達到7081隻。台灣記錄到4169隻，約占58.9%，蟬聯全球最主要度冬棲息地，其中台南今年2439隻為近7年新高。