聽新聞
0:00 / 0:00

移工獵食黑面琵鷺？專家澄清是白腹秧雞 警方：仍恐違法續追查

聯合報／ 記者謝進盛李宗祐／連線報導

正值候鳥來台過冬季節，有網友在社群平台披露疑似外籍移工涉獵捕野鳥、煮食黑面琵鷺，引起民眾譴責，警方接獲檢舉請專家檢視照片，確認抓捕食用的應是白腹秧雞，而非黑面琵鷺等一級保育類動物。南市府說，會持續宣導避免移工觸法。

據了解，該名移工的友人得知消息後，有向當事人求證，但本人否認「煮食黑面琵鷺」情事。

警政署保七總隊第七大隊副大隊長王玉琪表示，網路流傳的照片中所出現的鳥類，多數為白腹秧雞，但即便非一級保育類動物，獵捕或宰殺一般類野生動物仍可能違反野生動物保育法規定，依法可處6萬元至30萬元不等罰鍰，相關網站上的影片與照片雖已下架，仍持續追查是否涉及其他違規情事，移送主管機關做行政裁罰。

南市農業局森林及自然保育科長朱健明說，第一時間已掌握相關訊息查訪，同時也請教鳥友及學者深入釐清，經查翅膀等體型，黑琵相對較大，初步已排除，會與勞工局協調，在移工相關活動、場所持續宣導，深化保育觀念。

據4月發布的全球同步普查顯示，黑面琵鷺總數達到7081隻。台灣記錄到4169隻，約占58.9%，蟬聯全球最主要度冬棲息地，其中台南今年2439隻為近7年新高。

黑面琵鷺 移工 農業 保育類野生動物 台南

延伸閱讀

網傳獵捕黑面琵鷺案 保七總隊澄清多為白腹秧雞仍依法究責

移工「煮黑面琵鷺」？ 當事人否認警查訪確認是這鳥類

冬天外套、帽T難曬乾？專家授「1晾法」乾超快 網實測大讚真的有用

泰博科技勞資爭議調解成立　達3共識將訂續聘原則

相關新聞

移工獵食黑面琵鷺？專家澄清是白腹秧雞 警方：仍恐違法續追查

正值候鳥來台過冬季節，有網友在社群平台披露疑似外籍移工涉獵捕野鳥、煮食黑面琵鷺，引起民眾譴責，警方接獲檢舉請專家檢視照片...

台南高壓細水霧幫浦消防車 基層：效能未如預期

台南市消防局近兩年導入高壓細水霧幫浦消防車，宣稱能在巷弄間快速穿梭，快速布線、精準控火，曾獲消防月刊報導，外縣市也前來取...

北市平安夜2死火警 情侶1視障、1肢障「活活被燒死」

台北市中山區民權東路一處6層樓公寓今晚8時20分發生火警，消防人員趕抵時，發現頂樓已全面燃燒，立即佈署水線灌救，火勢於晚...

開車行駛台2線 疑怕被後方大車追撞 往左閃避撞上對向轎車

高姓男子今天開車行駛台2線，在龍洞街路口前，疑見燈號將變紅燈想踩煞車，又發現可能被後方大貨車追撞，急向左轉，結果與對向廖...

北市平安夜傳爆炸釀惡火 2長者來不及逃被燒成焦屍

台北市中山區民權東路一處6層樓公寓，今天晚上8點20分發生火警，消防隊趕抵發現頂樓全面燃燒，立刻拉水線搶救，火勢在晚上8...

北市中山區聖誕夜惡火 頂樓全面燃燒發現2焦屍

台北市中山區民權東路一處6層樓公寓，今天晚上8點20分發生火警，消防隊趕抵發現頂樓全面燃燒，立刻拉水線搶救，火勢在晚上8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。