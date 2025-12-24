聽新聞
0:00 / 0:00

北市平安夜2死火警 情侶1視障、1肢障「活活被燒死」

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市中山區民權東路一處6層樓公寓今晚8時20分發生火警，消防人員趕抵時，發現頂樓已全面燃燒，立即佈署水線灌救，火勢於晚間8時49分獲得控制，8時59分完全撲滅。

消防人員在6樓起火戶內發現2名患者身體焦黑、明顯死亡，未送醫，火勢撲滅後，確認其餘樓層無人受困。

據了解，案發當時有住戶聽聞一聲疑似爆炸的巨大聲響，隨後即見火舌竄出。消防局指出，現場共疏散住戶40人，無人因嗆傷送醫。

消防局第三大隊大隊長蔡家隆表示，消防人員到場時，住宅5樓及6樓頂樓加蓋處均已全面燃燒，起火戶位於6樓，初步調查，燃燒面積約為5樓15平方公尺、6樓75平方公尺，合計約90平方公尺。

據了解，罹難者為一對同居情侶，分別為69歲盧姓男子及57歲莫姓女子，兩人皆有行動不便情形，盧男有視覺障礙，莫女則肢體障礙（腿部行動不便），2人都是來不及逃生不幸罹難；起火原因及詳細事發經過，待消防單位進一步鑑識釐清。

台北市中山區今天晚上發生2死火警，2人是情侶，疑因行動不便被燒死。記者翁至成／攝影
台北市中山區今天晚上發生2死火警，2人是情侶，疑因行動不便被燒死。記者翁至成／攝影
台北市中山區今天晚上發生2死火警，2人是情侶，疑因行動不便被燒死。記者翁至成／攝影
台北市中山區今天晚上發生2死火警，2人是情侶，疑因行動不便被燒死。記者翁至成／攝影
台北市中山區今天晚上發生2死火警，2人是情侶，疑因行動不便被燒死。記者翁至成／攝影
台北市中山區今天晚上發生2死火警，2人是情侶，疑因行動不便被燒死。記者翁至成／攝影

消防人員 住戶 頂樓

延伸閱讀

北市平安夜傳爆炸釀惡火 2長者來不及逃被燒成焦屍

北市中山區聖誕夜惡火 頂樓全面燃燒發現2焦屍

影／嘉義市中山路傍晚傳火警 消防局澄清與地震無關

蔡英文平安夜LINE祝福 藏八個驚喜彩蛋

相關新聞

移工獵食黑面琵鷺？專家澄清是白腹秧雞 警方：仍恐違法續追查

正值候鳥來台過冬季節，有網友在社群平台披露疑似外籍移工涉獵捕野鳥、煮食黑面琵鷺，引起民眾譴責，警方接獲檢舉請專家檢視照片...

台南高壓細水霧幫浦消防車 基層：效能未如預期

台南市消防局近兩年導入高壓細水霧幫浦消防車，宣稱能在巷弄間快速穿梭，快速布線、精準控火，曾獲消防月刊報導，外縣市也前來取...

北市平安夜2死火警 情侶1視障、1肢障「活活被燒死」

台北市中山區民權東路一處6層樓公寓今晚8時20分發生火警，消防人員趕抵時，發現頂樓已全面燃燒，立即佈署水線灌救，火勢於晚...

開車行駛台2線 疑怕被後方大車追撞 往左閃避撞上對向轎車

高姓男子今天開車行駛台2線，在龍洞街路口前，疑見燈號將變紅燈想踩煞車，又發現可能被後方大貨車追撞，急向左轉，結果與對向廖...

北市平安夜傳爆炸釀惡火 2長者來不及逃被燒成焦屍

台北市中山區民權東路一處6層樓公寓，今天晚上8點20分發生火警，消防隊趕抵發現頂樓全面燃燒，立刻拉水線搶救，火勢在晚上8...

北市中山區聖誕夜惡火 頂樓全面燃燒發現2焦屍

台北市中山區民權東路一處6層樓公寓，今天晚上8點20分發生火警，消防隊趕抵發現頂樓全面燃燒，立刻拉水線搶救，火勢在晚上8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。