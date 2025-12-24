北市平安夜2死火警 情侶1視障、1肢障「活活被燒死」

台北市中山區民權東路一處6層樓公寓今晚8時20分發生火警，消防人員趕抵時，發現頂樓已全面燃燒，立即佈署水線灌救，火勢於晚間8時49分獲得控制，8時59分完全撲滅。

消防人員在6樓起火戶內發現2名患者身體焦黑、明顯死亡，未送醫，火勢撲滅後，確認其餘樓層無人受困。

據了解，案發當時有住戶聽聞一聲疑似爆炸的巨大聲響，隨後即見火舌竄出。消防局指出，現場共疏散住戶40人，無人因嗆傷送醫。

消防局第三大隊大隊長蔡家隆表示，消防人員到場時，住宅5樓及6樓頂樓加蓋處均已全面燃燒，起火戶位於6樓，初步調查，燃燒面積約為5樓15平方公尺、6樓75平方公尺，合計約90平方公尺。