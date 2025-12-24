開車行駛台2線 疑怕被後方大車追撞 往左閃避撞上對向轎車

高姓男子今天開車行駛台2線，在龍洞街路口前，疑見燈號將變紅燈想踩煞車，又發現可能被後方大貨車追撞，急向左轉，結果與對向廖男駕駛的轎車碰撞。警方到場對2人實施酒測，數值都為0，事故原因由警方調查中。

瑞芳警方今天下午接獲報案，台2線在新北貢寮區龍洞街口發生車禍，隨即派員前往測繪採證，並指揮雙向車輛單線通行。

公路局北區養護工程分局基隆工務段人員約在1小時後到場，40分鐘之後排除事故車輛，清除散落路面的障礙物後，警方解除交通管制，恢復正常交通。