開車行駛台2線 疑怕被後方大車追撞 往左閃避撞上對向轎車

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

高姓男子今天開車行駛台2線，在龍洞街路口前，疑見燈號將變紅燈想踩煞車，又發現可能被後方大貨車追撞，急向左轉，結果與對向廖男駕駛的轎車碰撞。警方到場對2人實施酒測，數值都為0，事故原因由警方調查中。

瑞芳警方今天下午接獲報案，台2線在新北貢寮區龍洞街口發生車禍，隨即派員前往測繪採證，並指揮雙向車輛單線通行。

公路局北區養護工程分局基隆工務段人員約在1小時後到場，40分鐘之後排除事故車輛，清除散落路面的障礙物後，警方解除交通管制，恢復正常交通。

警方初步調查，60歲高男駕車沿台2線基隆往宜蘭方向行駛，在左轉龍洞街時，與對向宜蘭往基隆方向直向，59歲廖男駕駛的轎車發生撞擊，兩人都未受傷。員警獲報到場處理，高男和廖男接受酒測，數值均為0，也未有毒駕反應。

高姓男子今天開車行駛台2線，在左轉龍洞街時，與對向廖男駕駛的轎車碰撞，事故原因由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝
基隆 酒測

