影／嘉義市中山路傍晚傳火警 消防局澄清與地震無關

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市中山路鬧區今天傍晚發生火警，由於事發時間與國家級地震警報發布時機接近，引發外界聯想。嘉義市消防局表示，接獲報案時間為5時38分，早於地震通報，確認兩者無關。現場目前由第一、德安、湖內等分隊共出動18車39人持續灌救，起火原因仍待釐清。

今天傍晚5時47分國家級地震警報大響，隨後傳出嘉義市中山路發生火災，火光竄出濃煙密布引發民眾恐慌，紛紛猜測是否為地震導致。嘉義市消防局說明，火警報案時間早於地震發生，並非震災引起，請民眾不要過度恐慌。

這起火警發生在中山路接近火車站美術館，市消防局已派遣第一、德安、湖內等5分隊前往救援，現場共投入39名消防人員。火勢於6時27分控制，初步清查並無人員受困。消防人員正全力阻隔火勢蔓延，起火確切原因將由火調科後續調查。

