國1林口路段小貨車突起火 整車付之一炬駕駛及時逃生

51歲李男今午2時許駕駛滿載鋼料的小貨車，行經國道1號南向42.6公里林口路段時驚覺車輛出現異狀，李男趕緊將車停靠路肩，不料車輛隨即起火，李男趕緊下車逃生。消防人員到場迅速撲滅火勢，所幸無人受傷，確切起火原因仍待火調人員調查。

國道警察局今天下午2時55分接獲通報，國道1號南向42.6公里林口路段有1部小貨車起火燃燒，立即通報線上巡邏車前往查看並通知119。警方及消防人員到場後發現小貨車已全面燃燒，立即布設水線灌救，迅速將火勢撲滅，但小貨車已被燒成廢鐵，所幸駕駛及時下車逃生未受傷也未波及其他車輛，現場於4時30分排除恢復通車。