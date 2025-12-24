快訊

國1林口路段小貨車突起火 整車付之一炬駕駛及時逃生

聯合報／ 記者黃子騰林昭彰／新北即時報導

51歲李男今午2時許駕駛滿載鋼料的小貨車，行經國道1號南向42.6公里林口路段時驚覺車輛出現異狀，李男趕緊將車停靠路肩，不料車輛隨即起火，李男趕緊下車逃生。消防人員到場迅速撲滅火勢，所幸無人受傷，確切起火原因仍待火調人員調查。

國道警察局今天下午2時55分接獲通報，國道1號南向42.6公里林口路段有1部小貨車起火燃燒，立即通報線上巡邏車前往查看並通知119。警方及消防人員到場後發現小貨車已全面燃燒，立即布設水線灌救，迅速將火勢撲滅，但小貨車已被燒成廢鐵，所幸駕駛及時下車逃生未受傷也未波及其他車輛，現場於4時30分排除恢復通車。

國道警呼籲，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，造成行車危險，發現車輛有異狀，應啟亮方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩待援，若車輛無法滑離車道時，應顯示危險警示燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，人員盡速下車面向來車，退到護欄外或安全處所待援，並利用1968APP警政報案功能向國道警方報案求援。

載運鋼料的小貨車被燒成廢鐵。記者黃子騰／翻攝
李男將小貨車停在路肩後車輛隨即起火。圖／擷取自高速公路1968APP
