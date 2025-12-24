快訊

台南76歲婦操作絞肉機遭捲入受困動彈不得 消防救出已當場死亡

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

76歲林姓婦人今天中午在台南市安南區1間小型陽春麵的絞肉製作場所，不明原因遭捲入受困於絞肉機內，動彈不得；警消獲報趕往救援，直到下午近2時才將林婦救出，但林婦已明顯氣絕死亡，並未送醫，後續交由警方通知家屬到場，報請檢察官釐清死因。

台南市消防局今天中午12時28分接獲報案，安南區一間鐵皮屋內的小型陽春麵製作絞肉作業場所，有女性受困於絞肉機內；經消防人員搶救，1時50分終於協助婦人脫困，但婦人已明顯死亡，據了解，現場是沒有登記的工廠，後續交由轄區第三警分局處理。

消防表示，76歲林婦當時1人在現場作業，沒有其他人在場，目前尚不了解為何會遭捲入受困於絞肉機內，將由警方調查釐清；林婦家屬到場認屍，蹲地放聲痛哭，警方初步研判為工安事故，後續將製作筆錄，報請檢察官相驗。

76歲林姓婦人今天中午在台南市安南區台江大道上1間小型陽春麵的絞肉製作場所，因不明原因遭捲入受困於絞肉機內身亡。記者袁志豪／翻攝
76歲林姓婦人今天中午在台南市安南區台江大道上1間小型陽春麵的絞肉製作場所，因不明原因遭捲入受困於絞肉機內身亡。記者袁志豪／翻攝

絞肉 死亡 台南

