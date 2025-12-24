耶誕、跨年、元旦大型活動維安 警政署成立緊急應變小組

快訊

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

張文隨機殺人案發後，警政署擔憂有模仿效應，成立「重點節日維安事件緊急應變小組」，即日起至元旦連續假期結束24小時全天候運作，特別針對耶誕節、跨年、元旦相關大型活動提升維安，希望即時指揮、迅速應變，確保社會秩序穩定與民眾生命財產安全。

警政署指出，針對重點節日期間可能發生各類治安風險，內政部責成成立重點節日維安事件緊急應變小組，採任務編組，統合署勤務指揮中心、保安、保防、刑事、交通、公關、資訊、民管、督察等單位，各單位有輪值人員，並成立群組聯繫。

警政署表示，一旦發生重大治安事件、暴力犯罪、群聚事故或關鍵基礎設施安全威脅，立即啟動跨單位協同應處，迅速調度警力與資源，控制事態發展。

警政署指出，各單位強化現場處置，兼顧交通疏導、資訊安全、媒體溝通、輿情澄清，確保對外資訊一致、透明，避免不實訊息影響社會安定；結合民防、義警、義交、守望相助隊等民力，擴大社會安全防護網絡。

警政署說，重點節日期間「治安不打烊、維安零鬆懈」，持續精進各項應變作為，讓國人安心過節、平安返鄉。

張文隨機殺人案發後，警政署擔憂有模仿效應，成立「重點節日維安事件緊急應變小組」。圖／警政署提供
