聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東縣警察局關山分局偵查隊偵查佐黃福昇8年多來，長期投入婦幼安全與兒少保護工作，經手多起兒少性剝削、妨害性自主案件，累計救援被害兒少多達26人，長時間、低調卻沉重的付出，讓他榮獲警政署婦幼安全工作績優員警肯定。

頒獎當天，黃福昇的父母特地穿上布農族傳統服飾到場，妻子也盛裝陪伴，一家人站在台上，畫面溫馨，卻也讓人想到，這份榮耀背後，其實是無數不眠夜與高壓時刻換來的成果。他2017年自警察專科學校畢業後，便分發服務於關山警分局偵查隊，至今始終深耕第一線刑事偵查工作。

「每個案子，背後都是一個孩子的人生。」黃福昇說，婦幼案件不像一般刑案，有明確的對錯界線，更多時候，是在破碎的家庭關係、恐懼與沉默中，一點一滴拼湊真相。尤其兒少案件高度敏感，偵辦過程不只要蒐證，更要顧及孩子的心理狀態，任何一個細節，都可能影響他們未來是否敢再相信大人。

他回憶，曾偵辦一起連續性的重大兒少性剝削案件，除了與時間賽跑蒐證，還得同步確保孩子的人身安全，避免二度傷害。「有時候孩子一句話都不想說，只能慢慢陪、慢慢等。」這樣的等待，往往比破案更折磨人。

黃福昇坦言，最困難的不是抓到嫌犯，而是在依法辦案的同時，如何守住孩子的尊嚴。案件常牽涉家庭、學校、社政與司法單位，需要大量溝通與協調，壓力遠超外界想像。但當看到孩子逐漸走出陰影，重新露出笑容，或是家屬含著眼淚說一聲「謝謝」，他就知道，這條路再累也值得。

他強調，這份獎項不屬於個人，而是整個團隊的成果，也感謝家人長期的理解與包容，讓他能在高壓工作中撐下去。未來，他仍會留在第一線，繼續守著那些最需要被保護的孩子，讓他們知道，黑暗中，真的有人願意陪著走出來。

台東縣警察局關山分局偵查隊偵查佐黃福昇（右二）8年多來累計成功救援被害兒少多達26人，獲內政部警政署「113年婦幼安全工作績優員警」肯定。圖／關山警分局提供
台東縣警察局關山分局偵查隊偵查佐黃福昇（右二）8年多來累計成功救援被害兒少多達26人，獲內政部警政署「113年婦幼安全工作績優員警」肯定。圖／關山警分局提供
台東縣警察局關山分局偵查隊偵查佐黃福昇（左）選擇站在第一線，投入婦幼安全與兒少保護工作，一旁太太在他背後給予最大支持。圖／關山警分局提供
台東縣警察局關山分局偵查隊偵查佐黃福昇（左）選擇站在第一線，投入婦幼安全與兒少保護工作，一旁太太在他背後給予最大支持。圖／關山警分局提供

兒少 警察

相關新聞

耶誕、跨年、元旦大型活動維安 警政署成立緊急應變小組

張文隨機殺人案發後，警政署擔憂有模仿效應，成立「重點節日維安事件緊急應變小組」，即日起至元旦連續假期結束24小時全天候運...

北市信義快文山隧道9車「連環撞」 疑未保持安全距離

台北市信義快速道路文山隧道出口往市區方向，今中午發生9輛汽車「連環撞」，警方趕到確認無人受傷，初判有駕駛未保持安全距離肇...

影／台南消防局前局長李明峯涉貪瀆 南檢搜索8處帶回10人調查

台南地檢署指揮廉政署南部地區調查組，今天清晨派員前往台南市消防局永華消防中心搜索，據了解，廉政人員進入六樓局長室旁秘書室...

8年救援26名孩子！黃福昇獲婦幼安全工作績優員警肯定

台東縣警察局關山分局偵查隊偵查佐黃福昇8年多來，長期投入婦幼安全與兒少保護工作，經手多起兒少性剝削、妨害性自主案件，累計...

桃園交通事故防制展成效 各項減少幅度名列六都第一

交通部公布桃園市今(114)年1至9月份民眾發生交通事故30日內死傷情形，整體防制成效顯著，各項減少幅度均名列六都之首。

治安好也別大意！民眾車門未鎖遭竊 這理由僅認定失竊670元

連江縣南竿鄉日前發生一起車輛未上鎖失竊案件，一名年約50多歲的台籍工人，在今年10月31日凌晨2時28分許，步行至南竿鄉...

