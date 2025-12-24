8年救援26名孩子！黃福昇獲婦幼安全工作績優員警肯定

台東縣警察局關山分局偵查隊偵查佐黃福昇8年多來，長期投入婦幼安全與兒少保護工作，經手多起兒少性剝削、妨害性自主案件，累計救援被害兒少多達26人，長時間、低調卻沉重的付出，讓他榮獲警政署婦幼安全工作績優員警肯定。

頒獎當天，黃福昇的父母特地穿上布農族傳統服飾到場，妻子也盛裝陪伴，一家人站在台上，畫面溫馨，卻也讓人想到，這份榮耀背後，其實是無數不眠夜與高壓時刻換來的成果。他2017年自警察專科學校畢業後，便分發服務於關山警分局偵查隊，至今始終深耕第一線刑事偵查工作。

「每個案子，背後都是一個孩子的人生。」黃福昇說，婦幼案件不像一般刑案，有明確的對錯界線，更多時候，是在破碎的家庭關係、恐懼與沉默中，一點一滴拼湊真相。尤其兒少案件高度敏感，偵辦過程不只要蒐證，更要顧及孩子的心理狀態，任何一個細節，都可能影響他們未來是否敢再相信大人。

他回憶，曾偵辦一起連續性的重大兒少性剝削案件，除了與時間賽跑蒐證，還得同步確保孩子的人身安全，避免二度傷害。「有時候孩子一句話都不想說，只能慢慢陪、慢慢等。」這樣的等待，往往比破案更折磨人。

黃福昇坦言，最困難的不是抓到嫌犯，而是在依法辦案的同時，如何守住孩子的尊嚴。案件常牽涉家庭、學校、社政與司法單位，需要大量溝通與協調，壓力遠超外界想像。但當看到孩子逐漸走出陰影，重新露出笑容，或是家屬含著眼淚說一聲「謝謝」，他就知道，這條路再累也值得。