北市信義快文山隧道9車「連環撞」 疑未保持安全距離

台北市信義快速道路文山隧道出口往市區方向，今中午發生9輛汽車「連環撞」，警方趕到確認無人受傷，初判有駕駛未保持安全距離肇事，持續釐清肇責。

警方調查，65歲林姓男子今中午11時半開車沿信義快南往北方向行駛，追撞前方27歲黃姓女子駕駛汽車；後方60歲羅姓男子開車追撞前方42歲李姓男子駕駛汽車，李又追撞前方66歲黃姓男子駕駛汽車。

另外，後方36歲鄭姓男子開車追撞前方51歲沈姓女子駕駛汽車；後方36歲陳姓男子駕駛小貨車，追撞前方23歲莊姓男子駕駛汽車。