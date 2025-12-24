聽新聞
北市信義快文山隧道9車「連環撞」 疑未保持安全距離
台北市信義快速道路文山隧道出口往市區方向，今中午發生9輛汽車「連環撞」，警方趕到確認無人受傷，初判有駕駛未保持安全距離肇事，持續釐清肇責。
警方調查，65歲林姓男子今中午11時半開車沿信義快南往北方向行駛，追撞前方27歲黃姓女子駕駛汽車；後方60歲羅姓男子開車追撞前方42歲李姓男子駕駛汽車，李又追撞前方66歲黃姓男子駕駛汽車。
另外，後方36歲鄭姓男子開車追撞前方51歲沈姓女子駕駛汽車；後方36歲陳姓男子駕駛小貨車，追撞前方23歲莊姓男子駕駛汽車。
信義警分局獲報啟動交通快打，派遣交通分隊、吳興街派出所員警到場管制交通，初步分析共4件追撞事故，包括1件3輛車及3件2輛車事故，不排除是首起事故發生後起「連鎖反應」，後方駕駛減速或變換車道，造成車輛相撞，經查駕駛均未酒駕，1小時後排除事故。
