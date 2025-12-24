快訊

影／台南消防局前局長李明峯涉貪瀆 南檢搜索8處帶回10人調查

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南地檢署指揮廉政署南部地區調查組，今天清晨派員前往台南市消防局永華消防中心搜索，據了解，廉政人員進入六樓局長室旁秘書室，以及災害搶救科、車輛保養場蒐集並帶回「高壓細水霧幫浦消防車」相關資料；檢方證實，今日偵辦前局長李明峯等涉嫌貪瀆案件。

台南地檢署指出，南檢派駐法務部廉政署南部地區調查組檢察官偵辦消防局李前局長等涉嫌貪瀆案件，今日有至消防局調取相關資料，共計搜索8處，約詢涉嫌人4人、證人6人，包括李前局長，目前檢廉持續調查中；後續若有適合向外界說明部分，會再適時說明。

今天台南地檢署指揮廉政署南調組搜索消防局，據了解，偵辦案由為「民間捐贈救災車輛，相關人員是否從中獲利」，所指車輛為價值250萬至450萬的「高壓細水霧幫浦消防車」，因此帶走捐贈車輛資料及相關捐贈公文、名單、檔案，局內有4人被帶走約談。

據了解，局內被帶走4人為搶救科長，保養場長、保養場承辦、前局長司機；消防局指出，廉政署今日至消防局進行「民間捐贈救災車輛」相關案件釐清，因本案已進入司法程序，全力配合廉政署相關調查。

由於今年8月2日，有人匿名在「靠北消防3.0」粉絲專頁發文爆料「消防月曆樹華公司就是17車洽琪公司，都是同一位美女老闆，這位老闆還和誰在一起，從消防月曆、各分隊17車以及最近展示刀鋒瞄子的廠商，竟然都是同一位，哇塞！這是真的嗎？如果是真的，真是太勁爆了吧！」

貼文寫下「試問哪個縣市8年來，從上到下都幫固定廠商呢？月曆廠商如何得標的？17車廠商如何得標的？那不就是圖利嗎」、「為何要大家買17車呢？為何參與這些幫助業者的人都會升官呢？難怪從月曆的承辦科長也榮升？承辦人也榮升？17車的分隊長也榮升？」

廉政署南部地區調查組也接獲檢舉，該名原本從事印製消防月曆業務的楊姓女子，後來也在賣高壓細水霧幫浦消防車，而楊女就是前局長李明峯的民間友人；今天廉政人員也帶走消防局近年來印製消防月曆的相關資料，以釐清是否有公務員藉由消防車與月曆涉嫌貪汙、圖利。

由於消防局前局長李明峯本月12日閃辭，17日晚間傳出在旅館負傷送醫，雖然對外澄清是「喝多了又與妻子吵架所致」，但閃辭又負傷招致傳言紛紛；國民黨議員蔡育輝受訪說，外界傳言很多，社會最關心的是案件是否涉及弊案、但在真相未明前，不應隨意揣測或下定論。

台南地檢署證實，今日針對「高壓細水霧幫浦消防車」偵辦前局長李明峯等涉嫌貪瀆案件。本報資料照片
台南地檢署證實，今日針對「高壓細水霧幫浦消防車」偵辦前局長李明峯等涉嫌貪瀆案件。本報資料照片
台南地檢署證實，今日針對「高壓細水霧幫浦消防車」偵辦前局長李明峯等涉嫌貪瀆案件。本報資料照片
台南地檢署證實，今日針對「高壓細水霧幫浦消防車」偵辦前局長李明峯等涉嫌貪瀆案件。本報資料照片

