國1北上銅鑼段砂石車擦撞護欄翻覆 回堵近10公里

國道1號北上141公里苗栗銅鑼路段，發生砂石車翻覆事故，因車輛及散落物尚須排除，後方車流嚴重回堵近10公里，警方呼籲用路人可提前下三義交流道行駛替代道路。

國道公路警察局第二大隊表示，下午1時12分許43歲由許姓男子駕駛的砂石車疑因操作不當，擦撞護欄後翻覆，現場無人受傷，許男酒測值為零。

因車輛翻覆占用中線、外側車道及外路肩，現場砂石散落，全線車道暫時封閉，後方車流嚴重回堵約10公里，截至下午3時尚在排除中。

高公局中區養護工程分局表示，由於交通事故為大型車種，且散落物較多，事故處理時間可能拉長，目前已成立緊急應變小組積極處理；建議用路人可提前下三義交流道轉台13線，再由銅鑼交流道進入國道1號主線續行往北，請用路人小心駕駛。