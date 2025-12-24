快訊

為台積電洩密案扛責？東京威力科創台灣分公司董事長、總裁明年2月異動

精英獎／黃筱雯奪女運動員 陳傑憲摘壓軸男運動員獎

北市信義快文山隧道9車「連環撞」現場畫面曝光 疑未保持安全距離

國1北上銅鑼段砂石車擦撞護欄翻覆 回堵近10公里

中央社／ 苗栗縣24日電

國道1號北上141公里苗栗銅鑼路段，發生砂石車翻覆事故，因車輛及散落物尚須排除，後方車流嚴重回堵近10公里，警方呼籲用路人可提前下三義交流道行駛替代道路。

國道公路警察局第二大隊表示，下午1時12分許43歲由許姓男子駕駛的砂石車疑因操作不當，擦撞護欄後翻覆，現場無人受傷，許男酒測值為零。

因車輛翻覆占用中線、外側車道及外路肩，現場砂石散落，全線車道暫時封閉，後方車流嚴重回堵約10公里，截至下午3時尚在排除中。

高公局中區養護工程分局表示，由於交通事故為大型車種，且散落物較多，事故處理時間可能拉長，目前已成立緊急應變小組積極處理；建議用路人可提前下三義交流道轉台13線，再由銅鑼交流道進入國道1號主線續行往北，請用路人小心駕駛。

交通事故 國道

延伸閱讀

影／高雄砂石車轉彎撞直行機車 男騎士摔車下半身遭輾碎

觀音台61砂石車變換車道釀禍 小貨車遭撞翻覆1人受傷送醫

台61線南下桃園觀音砂石車打滑 撞翻貨車...駕駛送醫

桃園義交執勤遭砂石車輾斃 市警局啟動理賠與喪補

相關新聞

耶誕、跨年、元旦大型活動維安 警政署成立緊急應變小組

張文隨機殺人案發後，警政署擔憂有模仿效應，成立「重點節日維安事件緊急應變小組」，即日起至元旦連續假期結束24小時全天候運...

北市信義快文山隧道9車「連環撞」 疑未保持安全距離

台北市信義快速道路文山隧道出口往市區方向，今中午發生9輛汽車「連環撞」，警方趕到確認無人受傷，初判有駕駛未保持安全距離肇...

影／台南消防局前局長李明峯涉貪瀆 南檢搜索8處帶回10人調查

台南地檢署指揮廉政署南部地區調查組，今天清晨派員前往台南市消防局永華消防中心搜索，據了解，廉政人員進入六樓局長室旁秘書室...

8年救援26名孩子！黃福昇獲婦幼安全工作績優員警肯定

台東縣警察局關山分局偵查隊偵查佐黃福昇8年多來，長期投入婦幼安全與兒少保護工作，經手多起兒少性剝削、妨害性自主案件，累計...

桃園交通事故防制展成效 各項減少幅度名列六都第一

交通部公布桃園市今(114)年1至9月份民眾發生交通事故30日內死傷情形，整體防制成效顯著，各項減少幅度均名列六都之首。

治安好也別大意！民眾車門未鎖遭竊 這理由僅認定失竊670元

連江縣南竿鄉日前發生一起車輛未上鎖失竊案件，一名年約50多歲的台籍工人，在今年10月31日凌晨2時28分許，步行至南竿鄉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。