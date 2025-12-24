治安好也別大意！民眾車門未鎖遭竊 這理由僅認定失竊670元

連江縣南竿鄉日前發生一起車輛未上鎖失竊案件，一名年約50多歲的台籍工人，在今年10月31日凌晨2時28分許，步行至南竿鄉清水村一處停車場，發現一輛小客車未上鎖，他徑自打開車門，竊取車內手煞車處約670元現金後離去。車主事後發現遭竊報警，警方調閱監視器畫面後迅速鎖定嫌犯，循線將人查獲。

連江地檢署偵查終結，認定被告涉犯刑法第320條第1項竊盜罪，因案情單純、證據明確，向法院聲請以簡易判決處刑。檢方指出，被告對犯行坦承不諱，與被害人警詢指述相符，並有監視錄影畫面、行經路線資料、搜索扣押筆錄等佐證，足認犯罪事實明確。

檢方也說明，被害人原先主張失竊金額約4千至5千元，但因實際金額未經清點，且放置零錢的中央扶手空間有限，並無其他證據可證明更高金額，最終僅認定被告竊得670元，該筆現金屬犯罪所得，且尚未返還被害人，檢方請求法院依法宣告沒收，若全部或一部分不能沒收，則追徵其價額。

連江地檢署主任檢察官楊翊妘表示，本案屬典型車輛未上鎖引發的竊盜案件，顯示即使在治安相對良好的地區，仍存在財產安全風險。她指出，馬祖民風純樸，轄內仍常見民眾騎乘機車未拔鑰匙、汽車未上鎖的情形，一旦發生竊案，車上財物往往只能依現場證據與嫌犯自白認定，事後求償不易。