8年救援26兒少逃離受害 台東黃福昇獲警署績優員警

台東縣警察局關山分局偵查佐黃福昇，8年來偵破連續兒少剝削及妨害性自主案，救援26名被害兒少，榮獲警政署績優員警表揚。

內政部警政署22日舉辦「113年婦幼安全工作績優員警」，黃福昇獲署長張榮興公開表揚，肯定他在婦幼安全領域的專業付出與無私奉獻。

關山分局今天透過新聞稿表示，黃福昇是警察專科學校第34期（106年）畢業，分發到關山分局偵查隊，至今始終深耕第一線刑事偵查工作；黃員深刻體會，婦幼保護工作兼具高度專業性與複雜性，業務範圍涵蓋家庭暴力防治、兒少保護、性侵害、性騷擾及兒少性剝削等多面向議題，每一案都攸關被害人身心安全與未來人生，責任重大、挑戰艱鉅。

關山分局表示，黃福昇8年多來全心投入婦幼安全保護工作，期間偵破連續兒少剝削及防害性自主等案，救援被害兒少人數多達26人。

黃福昇透過新聞稿表示，在偵辦每件婦幼案件時，案件背後往往是一段段受創生命故事，不僅考驗警察專業能力，更考驗耐心、同理心與使命感；尤其在偵辦一起連續重大兒少性剝削案件過程中，除須面對案件本身高度敏感與複雜性，也必須同步兼顧被害兒少的心理輔導與人身安全。

黃福昇表示，兒少被害案件往往牽涉家庭、學校、社政單位及司法體系等多方合作，如何在依法偵查同時，妥善保護被害兒少尊嚴與權益，是一場專業與人性的平衡挑戰；雖然過程艱辛，但當看見被害兒少逐漸走出陰霾、重拾笑容，家屬露出感激神情時，所有付出都顯得格外值得。

關山分局表示，黃福昇的表現充分展現警察守護婦幼、維護正義的專業形象，未來，黃員也將持續精進專業知能與偵查技巧，秉持同理與公正信念，堅守崗位、守護婦幼安全，讓更多需要幫助的人，在警察的陪伴與守護下，看見希望的曙光。