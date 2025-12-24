台南市消防局遭廉政署調查 疑與民間捐贈車輛有關

法務部廉政署今天派員到台南市政府消防局調查資料，有媒體報導疑似與民間捐贈救災車輛作業過程有關。台南市消防局回應，此案已進入司法程序，將全力配合相關調查。

廉政署多名人員上午前往台南市消防局永華辦公室，在局長決策室、災害搶救科、車輛保管場等單位進行資料蒐集與查閱後離開，有媒體報導全案疑似與民間捐贈救災車輛過程中，是否有人從中獲利有關。

台南市消防局發布文字訊息回應指出，有關廉政署今天進行民間捐贈救災車輛相關案件釐清，因已進入司法程序，將全力配合廉政署相關調查。

台南市政府發言人田玲瑚接受媒體聯訪表示，相關案件已進入司法調查程序，市府尊重司法、依法行政。期盼調查能釐清事實，勿枉勿縱。