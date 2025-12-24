快訊

旅行社恐損失上百萬…菲律賓航空無預警停飛長灘島 觀光署、品保協調補救方案

醉吻富三代人夫 夏宇禾道歉酒後亂性：尊重婚姻「對他沒想法」

張文隨機殺人釀4死 王世堅怒嗆廢死「假仁假義」：不服的人請移民

聽新聞
0:00 / 0:00

影／扯！收個垃圾突粉塵爆炸 清潔隊員瞬間被吞噬 草屯公所喊話

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投草屯清潔隊出勤收垃圾，有民眾丟棄一大袋香灰卻未告知隨車人員，大袋香灰被捲入車斗後爆開，隊員瞬間被大量粉塵吞噬，神情痛苦地衝下車，畫面宛如爆炸現場，影片今引發熱議。公所提醒，丟香灰前先弄濕，排出袋內空氣再丟。

草屯鎮公所指出，昨天清潔隊員循往例於傍晚時段隨車收運垃圾，其中一輛垃圾車在敦和里出勤時，有民眾提了2個用黑色大垃圾袋裝的垃圾，並交付給隨車人員，不料隊員才把垃圾丟入車斗，那袋垃圾竟突然爆開，噴出一大堆香灰粉塵。

由於隊員瞬間被大量粉塵覆蓋，當下眼睛無法睜開，也影響呼吸，神情相當痛苦，之後打開隨車柵欄，趕忙下車遠離粉塵區，並拍落整身灰；當地臉書社團「草屯人」也將清潔隊員遭香灰攻擊的影片PO網，提醒民眾不要再做類似的危險行為。

然而，大袋香灰丟入垃圾車斗瞬間爆開過程，以及隊員下車時仍滿身塵霧，猶如發生爆炸場面，今引發網友熱議。不少人心疼清潔隊員，擔心他有沒有受傷；也有不少人譴責丟香灰的民眾太沒公德心，認為應該要事前做好處理並告知隊員。

草屯鎮長簡賜勝表示，他獲悉該狀況後就立刻關心該名隊員，確認他身體無大礙後也才放心；草屯清潔隊則提醒鄉親及大眾，若要丟棄香灰務必先確認已完全熄滅降溫，裝袋後加水弄濕使其固化，將袋內空氣排空並束緊袋口才能丟垃圾車。

有民眾丟棄一大袋香灰卻未告知隨車人員，大袋香灰被捲入車斗後爆開，隊員瞬間被粉塵吞噬，神情痛苦地衝下車。圖／民眾提供
有民眾丟棄一大袋香灰卻未告知隨車人員，大袋香灰被捲入車斗後爆開，隊員瞬間被粉塵吞噬，神情痛苦地衝下車。圖／民眾提供
有民眾丟棄一大袋香灰卻未告知隨車人員，大袋香灰被捲入車斗後爆開，隊員瞬間被粉塵吞噬，神情痛苦地衝下車。圖／民眾提供
有民眾丟棄一大袋香灰卻未告知隨車人員，大袋香灰被捲入車斗後爆開，隊員瞬間被粉塵吞噬，神情痛苦地衝下車。圖／民眾提供
有民眾丟棄一大袋香灰卻未告知隨車人員，大袋香灰被捲入車斗後爆開，隊員瞬間被粉塵吞噬，畫面宛如爆炸現場。圖／民眾提供
有民眾丟棄一大袋香灰卻未告知隨車人員，大袋香灰被捲入車斗後爆開，隊員瞬間被粉塵吞噬，畫面宛如爆炸現場。圖／民眾提供
有民眾丟棄一大袋香灰卻未告知隨車人員，大袋香灰被捲入車斗後爆開，隊員瞬間被粉塵吞噬，宛如爆炸現場。圖／民眾提供
有民眾丟棄一大袋香灰卻未告知隨車人員，大袋香灰被捲入車斗後爆開，隊員瞬間被粉塵吞噬，宛如爆炸現場。圖／民眾提供

垃圾車 爆炸

延伸閱讀

台南女清潔員被酒駕撞死 交大走進清潔隊提醒道路作業交通風險

台中清潔隊員開私車到隊上 偷電爽吹冷氣半年…緩起訴原因曝

影／南投規模最大「聖誕嘉年華」！連3晚煙火秀 大咖歌手輪番開唱

南投草屯聖誕煙火嘉年華 安心亞等群星接力演出

相關新聞

影／扯！收個垃圾突粉塵爆炸 清潔隊員瞬間被吞噬 草屯公所喊話

南投草屯清潔隊出勤收垃圾，有民眾丟棄一大袋香灰卻未告知隨車人員，大袋香灰被捲入車斗後爆開，隊員瞬間被大量粉塵吞噬，神情痛...

桃園交通事故防制展成效 各項減少幅度名列六都第一

交通部公布桃園市今(114)年1至9月份民眾發生交通事故30日內死傷情形，整體防制成效顯著，各項減少幅度均名列六都之首。

治安好也別大意！民眾車門未鎖遭竊 這理由僅認定失竊670元

連江縣南竿鄉日前發生一起車輛未上鎖失竊案件，一名年約50多歲的台籍工人，在今年10月31日凌晨2時28分許，步行至南竿鄉...

掉詐騙陷阱想領150萬被勸阻 婦人好執著竟換銀行再試兒子無奈

基隆市1名婦人中了詐騙集團圈套，跟行員說要買房子，解約300萬元定存。因為改存活儲未領出，行員照辦。過些天再到銀行想領1...

靜桃專案嚴防噪音擾鄰 楊梅警一晚逮6車開罰

昨(23)日楊梅分局結合環保局執行「靜桃專案」聯合稽查。此次聯合稽查共攔查12部汽機車，其中半數車輛不合格，所有不合格車輛均當場告發並限期複驗。

影／高雄轎車闖紅燈猛撞綠燈起步機車 4騎士倒地受傷送醫

高雄市小港區沿海四路昨天傍晚發生連撞車禍，49歲曾姓男子開車疑闖紅燈，在路口撞上剛起步的機車族，導致4名機車騎士受傷，其...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。