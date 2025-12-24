影／扯！收個垃圾突粉塵爆炸 清潔隊員瞬間被吞噬 草屯公所喊話

南投草屯清潔隊出勤收垃圾，有民眾丟棄一大袋香灰卻未告知隨車人員，大袋香灰被捲入車斗後爆開，隊員瞬間被大量粉塵吞噬，神情痛苦地衝下車，畫面宛如爆炸現場，影片今引發熱議。公所提醒，丟香灰前先弄濕，排出袋內空氣再丟。

草屯鎮公所指出，昨天清潔隊員循往例於傍晚時段隨車收運垃圾，其中一輛垃圾車在敦和里出勤時，有民眾提了2個用黑色大垃圾袋裝的垃圾，並交付給隨車人員，不料隊員才把垃圾丟入車斗，那袋垃圾竟突然爆開，噴出一大堆香灰粉塵。

由於隊員瞬間被大量粉塵覆蓋，當下眼睛無法睜開，也影響呼吸，神情相當痛苦，之後打開隨車柵欄，趕忙下車遠離粉塵區，並拍落整身灰；當地臉書社團「草屯人」也將清潔隊員遭香灰攻擊的影片PO網，提醒民眾不要再做類似的危險行為。

然而，大袋香灰丟入垃圾車斗瞬間爆開過程，以及隊員下車時仍滿身塵霧，猶如發生爆炸場面，今引發網友熱議。不少人心疼清潔隊員，擔心他有沒有受傷；也有不少人譴責丟香灰的民眾太沒公德心，認為應該要事前做好處理並告知隊員。