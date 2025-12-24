影／高雄轎車闖紅燈猛撞綠燈起步機車 4騎士倒地受傷送醫

快訊

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市小港區沿海四路昨天傍晚發生連撞車禍，49歲曾姓男子開車疑闖紅燈，在路口撞上剛起步的機車族，導致4名機車騎士受傷，其中1人肋骨骨折。確實肇事原因由交通大隊釐清。

昨天傍晚5時許，曾姓男子駕駛白色轎車，沿高雄市小港區沿海四路北向南行駛，疑因闖紅燈，快速經過沿海四路與中林路口，當時由中林路停等機車的多輛機車，在綠燈亮起，起步直行穿越路口，其中4輛機車遭曾男連撞倒地。

機車騎士杜姓（47歲）、林姓（31歲）、黃姓（43歲）及簡姓（44歲）等4男子的機車遭撞到，人車倒地分別受傷。其中杜姓男子首當其衝，被撞倒後肋骨骨折，其餘3人身體多處擦挫傷。警、消據報到場，將4人送醫後暫無大礙。

曾男與4名傷者經警方酒測，均無酒精反應，確實肇責待交通大隊分析釐清。

