清水男為外國女網友解約保單20萬 警聯繫兄長才驚醒險墜愛情陷阱

台中清水50歲許男遇網戀詐騙，日前在網路社群認識外國女網友後墜入情網，對方以來台相見需要用錢為由，讓許男準備解除保單提領20萬元相助；所幸清水分局員警機警阻詐，並透過聯繫許男兄長協助勸說，才讓陷入愛情陷阱的許男懸崖勒馬。

清水分局表示，許男日前在不明網路社群認識一名外國女網友，雙方時常聯繫互動，並以結婚為前提開始交往，期間對方經常噓寒問暖，讓許男深信遇到真愛；不久後，女網友表示為了來台與許男見面，但急需用錢，令許男不疑有他，為表誠意而前往清水區某保險公司，準備解除保單領出20萬元幫忙對方。

當時警方接獲保險公司通報到場，向許男說明這是典型的假交友詐騙手法，先成功阻止許男匯款，許男再以繳帳單為由再次現身，警方察覺有異；然而數日後，許男竟拿著4張帳單再度出現在該保險公司櫃檯，表示要繳帳單費用，堅持要解除保單領出20萬元。

然而櫃檯人員發現帳單費用僅約8千多元，金額明顯不符，懷疑許男再次遭詐，立即向清水警分局清水派出所報案，在員警趕到現場後，依然向許男勸說，「帳單不到1萬元，不需要解除保單，我們擔心你被騙」，但許男仍堅持表示「要領錢是我的權利」，拒絕說明其餘金錢用途。

見許男態度堅決，警方只好聯繫許男的胞兄協助，聽到電話那端傳來兄長急切的聲音，「你又要弄錢了嗎？又要匯給詐騙集團嗎？」這句話彷彿當頭棒喝，許男當場將電話還給警方，表示不要領錢了，隨後黯然離開。